الاتحاد (مصطفى أوفى) أشارت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص غير المصابين بمرض السكري كما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المضاعفات بالنسبة لمن يعانون من السكري. يرتبط ارتفاع السكر في الدم، وهو السمة الأساسية لمرض السكري، بالالتهابات وضعف المناعة ضد العدوى. وفي وقت مبكر من تفشي وباء كورونا، شخص الأطباء السكري كعامل خطر كبير لمن يصابون بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس. إلا أن الجديد هو أن الأطباء عثروا، في وقت لاحق، على دليل يفيد بأن مرض كوفيد-19 مرتبط بارتفاع السكر في الدم لدى المرضى الذين ليس لديهم تاريخ مع مرض السكري، بحسب دراسة نشرت في "journal Cell Metabolism". وجد الباحثون، في الدراسة، أن العدوى بفيروس كورونا تحفز ارتفاع السكر في الدم عن طريق تعطيل إنتاج الخلايا الدهنية للأديبونيكتين، وهو هرمون تنتجه الخلايا الدهنية، والذي عادة ما يكون له تأثير وقائي ضد مرض السكري عن طريق تعزيز حساسية الأنسولين. وقال جيمس لو، أستاذ مساعد في الطب واختصاصي أمراض القلب في نيويورك "لا نعتقد عادةً أن الخلايا الدهنية نشطة للغاية، لكنها في الواقع تصنع العديد من البروتينات الواقية لجسمك. ويبدو أن فيروس كورونا المستجد قد يعطل هذه الحماية لدى العديد من المرضى". خلال الدراسة، حلل الفريق سجلات 3854 مريضاً أدخلوا إلى المستشفى بعد الإصابة بمرض كوفيد في الأشهر القليلة الأولى من الوباء في الولايات المتحدة. ووجد الباحثون أن نسبة عالية (49.7 في المائة) من هؤلاء المرضى يعانون من ارتفاع السكر في الدم أو أصيبوا به أثناء إقامتهم في المستشفى. مقارنة بالمرضى الذين لديهم مستويات طبيعية من السكر في الدم، كان المرضى الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم أكثر عرضة للإصابة بخلل وظيفي حاد في الرئة (متلازمة الضائقة التنفسية الحادة) بتسعة أضعاف، و15 مرة أكثر عرضة للتهوية الميكانيكية (استخدام جهاز ميكانيكي للمساعدة على التنفس)، وثلاث مرات أكثر عرضة للوفاة. وكشفت اختبارات أخرى أيضاً أن مرضى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة كوفيد-19 يعانون من انخفاض حاد في مستويات الدم من الأديبونيكتين. يحدث ارتفاع السكر في الدم أيضًا لدى المرضى الذين يعانون من الأنفلونزا الشديدة أو الالتهاب الرئوي الجرثومي، بشكل رئيسي بسبب موت أو خلل في خلايا "بيتا" التي تنتج الأنسولين، وهو الهرمون الرئيسي الذي ينظم مستويات السكر في الدم. وقال موريتز ريترر، وهو زميل ما بعد الدكتوراه في مركز طبي في نيويورك "على النقيض من ذلك، فإن ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى كوفيد -19 ناتج بشكل أساسي عن مقاومة الأنسولين، حيث يوجد الأنسولين ولكن الأنسجة التي يعمل عليها بشكل طبيعي لم تعد حساسة له". وأضاف لو "المرضى الذين يعانون من السمنة، على سبيل المثال، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد لأنه قد يكون لديهم بالفعل درجة معينة من مقاومة الأنسولين وخلل في الخلايا الدهنية، وربما تكون خلاياهم الدهنية أكثر عرضة للعدوى". لم ترد، حتى الآن، أي تقارير عن تأثير اللقاحات المضادة لكورونا في مستويات السكر في الدم. وتلقى العديد من مرضى السكري، عبر العالم، بالفعل لقاحاً مضاداً لكورونا ولم يبلغوا عن أي آثار جانبية خاصة.