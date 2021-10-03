أشرف عبد الباقي.. طبيب نفسي مع «أنا وهي»

محمد قناوي (القاهرة)

يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في الدراما من خلال مسلسل «أنا وهي»، مع الممثل أحمد حاتم والممثلة هنا الزاهد والمكون من 8 حلقات فقط، تأليف مصطفى حمدي وإخراج عمرو صلاح، والمقرر عرضه على إحدى المنصات.

وقال لـ«الاتحاد»: أجسد فيه دور الطبيب النفسي، الذي يلتقي أحمد حاتم وهنا الزاهد في عيادته وبعدها تنشأ المفارقات بينهما في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من الرومانسية، وتدور أحداث المسلسل حول معاناة «أحمد حاتم» من مرض نادر، وبعض الاضطرابات النفسية.

وأوضح: اعتذرت بشكل رسمي للمنتج أحمد السبكي عن المشاركة في بطولة فيلم «زومبي على جنبي»، تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني، وذلك بسبب انشغالي أثناء بدء تصوير الفيلم بعروض مسرحية «شمسية وأربع كراسي» في الساحل الشمالي، وهو ما سيمنعني عن التنسيق بين مواعيد تصوير العملين، وتدور أحداث الفيلم حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع الذي يقدم شخصية مطرب في الأحداث وحمدي الميرغني شاعر الأغاني، اللذين يسافران بصحبة فرقتهما الغنائية إلى المنصورة، وتتعطل السيارة بهما في الطريق ويدخلان مدينة مليئة بالزومبي. يذكر أن آخر ظهور لأشرف عبد الباقي على الشاشة الصغيرة كان في رمضان الماضي في مسلسل «الاختيار 2» عندما قدم شخصية الشهيد اللواء محمد جبر مأمور قسم كرداسة الذي اغتالته يد الإرهاب.