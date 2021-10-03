حنان مطاوع لا تعلم مصير «ورد»

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الممثلة حنان مطاوع أنها لا تعلم مصير مسلسلها «ورد»، الذي كانت قد انتهت من تصوير 10 أيام فقط منه قبل توقفه بسبب تعرض الجهة المنتجة لمشكلات السيولة المادية، وتعطل التصوير وتسبب في خروجه من الموسم الرمضاني الماضي.

وقالت مطاوع: أصابني الأمر بالحزن في بداية الأمر، وكنت أتمنى استكماله، ولكن بعد فترة قصيرة رضيت بهذا الأمر، وأتمنى استئناف تصويره قريباً، فهو عمل يتضمن أحداثاً شيقة ومثيرة وهو ما جذبني لخوض بطولته.

واتفقت حنان مع المخرج حسني صالح على بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «بنت القبائل» خلال هذه الأيام، وتم الاستقرار على أن يكون من 8 حلقات فقط، وبعد عرضها من الممكن أن يتم التفكير في جزء جديد عن أكثر من حكاية.

وعن سبب حماسها لتقديم جزء ثان من العمل، قالت: الجزء الأول من المسلسل عرض خلال الموسم الشتوي العام الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم: محمود عبدالمغني، وعمرو عبدالجليل، وإيمي طلعت زكريا، وكان من إخراج حسني صالح، ومن خلاله استكمل تقديم شخصية تدعى رحيل وهي شخصية المرأة الفارسة.

وأضافت حنان: تعاقدت على بطولة مسلسل «وش تالت»، المكون من «15 حلقة» وهو من إخراج أحمد حسن، وتأليف محمد علي، وسيعرض على إحدى المنصات ضمن موسم الشتاء المقبل.