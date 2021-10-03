6 طرق للاهتمام بالنفس

القاهرة (الاتحاد)

استعرض تقرير نشره موقع «Female First» ست طرق لتحسين أو تحقيق الرعاية الذاتية والاهتمام بالنفس، من أجل الشعور بالسعادة، واستمرار القدرة على العمل ومواجهة أعباء الحياة، وارتقاء سلم النجاح، وإن طال انتظاره، موضحاً أهمية التفكير الإيجابي وعدم الوقوف عند الأخطاء.

المقارنة بالآخرين

يشعر الكثير منا بالمنافسة، ولذا فإن مقارنة أنفسنا بالآخرين أمر طبيعي، إلا أنها يمكن أن تكون خطيرة، خاصة عند التفكير فيما يمتلكه الآخرون ولا تمتلكه أنت، أو تقديرهم وعدم تقدير قيمة ما لديك.

ونصح التقرير ببذل قصارى جهدك للتركيز على نفسك، والاستمتاع بالأشياء التي لديك.

الشخصية والأداء

على الرغم من ضرورة إدراك أنك يجب أن تهتم بمظهرك الخاص، إلا أن وجهك أو جسدك أو طريقة ملابسك، أمور ليست هي فقط ما تحدد قيمتك، لأن المصدر الأول للأهمية هو الشخصية والأداء.

الاستفادة من الأخطاء

كلما تقدمنا في السن، أدركنا أننا نقع تحت ضغوط العمل بشكل جيد وتحقيق النجاح، إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه طوال الوقت، وكل ما يهم بذل قصارى جهدك، حتى إذا جانبك الصواب وارتكبت بعض الأخطاء، فإنك ستتعلم منها كيفية تجاوزها في المرة القادمة.

الجرأة

تزداد الثقة كلما مارستها أكثر، وعليك أن تعتاد على الكشف عما يدور في ذهنك أينما كنت، وشارك أفكارك في اجتماع العمل، وأخبر شخصاً ما أنه أزعجك، حيث يسمح لك ذلك بمزيد من التحكم، مما يجعلك تشعر بسعادة أكبر تجاه نفسك كلما عبرت عن مشاعرك.

نفسك أولاً

في حين أن إعطاء الأولوية للآخرين لفتة لطيفة، فإن وضع نفسك في المرتبة الأولى أحياناً أمر لا يجب أن تشعر بالذنب تجاهه، وعليك البحث عن معرفة ما يسعدك ويفيدك باعتبار ذلك خطوة كبيرة نحو الاهتمام بنفسك.

التفكير الإيجابي

يمكن أن يكون العالم مليئاً بالشدائد والمحن، ولذلك عليك أن ترفق بنفسك ولا تكن أكبر ناقد لها، وحاول التفكير بشكل إيجابي من كل جانب، من أهدافك إلى طريقة لباسك حتى اهتماماتك، ولا تنظر إلى الأمور التي تستمتع بها على أنها ليست جيدة، لأن ما يجلب لك السعادة هو ما يجعلك شخصية متفردة نابضة بالحياة.