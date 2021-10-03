موسيقى الشارع تحيي ممرات «إكسبو»

دينا جوني (دبي)

تتصاعد ضربات منغّمة غريبة من خلف الأشجار المحلية المزروعة مقابل مدخل المبنى الإعلامي الذي يقع في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020. يُخيّل للزائر أن العرض السمعي قد يكون صادراً عن آلة «الشايم» التي لا تخلو غرفة أطفال منها لتعليمهم على النغمات الأولى للصوت، وتحسين مهارات الطفل الحسية والسمعية والحركية. لكن على بعد 100 متر من الممر الفرعي القريب من ساحة الوصل، يقف عازف شاب بنظارته السوداء، في الساحة الصغيرة الداخلية، خلف نافورة دائرية من الرخام الأسود. يمسك الشاب عصيين صغيرتين، يضرب بهما أنحاء مختلفة من التجويف المعدني لحوض دائري فضي اللون مثبت عالياً بحبلين صغيرين معلقين على قاعدة معدنية تصل إلى مستوى الخصر. توليفة موسيقية جذبت المارين من أمام «الفريج الأخضر»، كأنها صادرة من أجراس عتيقة علقت في المكان وتُركت وحيدة لتلهو معها أغصان الأشجار البرية، فيتقاربان عند كل هبّة ريح لينشرا ذبذبات نغمية توقف المشاة عن انشغالاتهم، تقاطع حبل أفكارهم، تعيدهم من أحلام اليقظة ومشاريع الغد والمستقبل إلى اللحظة الراهنة، إلى «الآن» التي تنسجها نغمات متطايرة في أجواء «إكسبو 2020».

هو جاستن هومر، عازف الآلة الوطنية في ترينيداد وتوباغو الواقعتين جنوب الكاريبي. يعرّف عن بلاده من خلال العلم الأحمر على حقيبة آلته الموسيقية، الذي يتوسطه خطان بالأبيض وآخر بالأسود. يضرب ضربات خفيفة موزونة على هذا الحوض الذي يصدر «السحر» بحسب قوله، ليعرّف زوار العالم بموسيقى بلاده. هومر، الذي يعيش ويعمل في دبي، ويعزف إما منفرداً أو مرافقاً لفرقة موسيقية، يعبّر عن امتنانه لتمكينه من العزف في حدث عالمي مثل «إكسبو 2020». ويرى في هذا الحدث فرصة شخصية له ليس فقط للعزف وإمتاع الزوار، وإنما للتعلّم والتجريب، للنجاح والفشل والتحسين في الموسيقى. يشرح أن التجديد في الآلات الوطنية ليس بالأمر السهل، إلا أنه ليس مستحيلاً لمن يرغب في تحدي المتعارف عليه والقفز إلى رحاب الابتكار الموسيقي، من دون المسّ بالركائز.

وعن العزف خارج الصالات المغلقة، قال إن موسيقى الشارع لطالما كانت مسرحاً مفتوحاً على جميع الاحتمالات، للعازف والمتفرّج. فمع الارتجال والحماس والتفاعل مع المارين، إن لم يكن على مستوى من الحرفية، سينزلق إلى متاهات النشاز. واعتبر أن أرض الإمارات التي احتضنت موهبته، يحاول فيها رسم مستقبله الموسيقي كمهنة وحرفة وهواية، للانطلاق من هنا إلى العالم أجمع.