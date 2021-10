البوب والروك على مسرح «دبي ميلينيوم»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهد اليوم الثاني من حفلات «ليالي إكسبو الغنائية»، إقبالاً كبيراً من حضور وزوار الحدث العالمي الأضخم «إكسبو 2020»، حيث امتزجت الموسيقى والألحان الغربية من خلال العروض الغنائية الموسيقية التي قدمها نخبة من الفرق والمغنيين العالميين لموسيقى البوب الروك على مسرح «دبي ميلينيوم».

حفلات «ليالي إكسبو الغنائية» التي تقام مساء كل أسبوع يومي الجمعة والسبت، أحيا يومها الثاني 4 فرق، قدمت استعراضات غنائية بمصاحبة آلات موسيقية مختلفة وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث بدأ الحفل فرقة كارل وذا رضا مافيا، ،Carl & The Reda Mafia، وهي فرقة مقرها دبي تأسست في أكتوبر 2014، وتتكون المجموعة من المغني والمؤلف الهندي كارل فرينيس، وعازف الجيتار والملحن طارق رضا من مصر، وعازف القيثارة كريستوس أسماكوبولوس من اليونان وقارع الطبل «بيمز» من نيجيريا، وتتألف الفرقة من مزيج من الخلفيات التي نتج عنها صوت هجين يُعرف باسم «فانك جام» يجمع بين عناصر الفانك والروك أند رول والبلوز مع لمسة موسيقى البوب.

فيما أبهر الحضور فريق «بيريوام» - Berywam، الذي يضم 4 أصدقاء من المغرب والجزائر يعيشون في فرنسا، بتقديمهم عرضBeat Box نال أعجاب المشاهدين، إذ شكل الأصدقاء الأربعة أوركسترا بحبالهم الصوتية وأفواههم من دون آلات موسيقيّة، فقدّموا مزيجاً بين الأكابيلا - غناء من دون موسيقى - والـ Beat Box، وهو ما أشعل حماسة الحضور.

وعبر مجموعة من الأغنيات والموسيقى الغربية والهندية، قدمت مغنية الراب وكاتبة الأغاني الهندية الأميركية رجا كوماري - Raga Kumari، باقة متنوعة من الأغنيات التي شاركت في أدائها وكتابة كلماتها، منها، Fall Out Boy ،Change Your Life، وDon›t You Run، كما أدت أغنيتها المنفردة الشهيرة «كتم الصوت».

استلهمت كوماري أسلوبها الموسيقي من الملحن والمنتج الهندي الشهير إيه آر رحمان، وتم تكريمها في حفل توزيع جوائز BMI Pop لعام 2016 لمشاركتها في كتابة أغنية «القرون»، وتعاونت مع العديد من صناع الموسيقى، منهـــم Polow Da Don وJR Rotem وTimbaland وRodney Jerkins وSoulshock and Karlin وTricky Stewart.

ليختتم خوان كارلوس، المغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار الفلبيني، الحفل الثاني من «ليالي إكسبو الغنائية»، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور، مقدماً مقطوعات موسيقية غنائية بمصاحبة آلة الجيتار تمزج بين البوب والروك والبلوز.