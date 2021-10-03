رأس الخيمة (الاتحاد) نظم مجلس شباب دائرة الآثار والمتاحف التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، فعالية «مقهى الطوابع البريدية» من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021 في مقر مركز شباب رأس الخيمة. وجاءت الفعالية تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للقهوة واليوم العالمي للبريد، حيث تضمنت الفعالية عدداً من الأنشطة كمعرض الطوابع البريدية، والذي ضم ما يقارب من 5000 طابع بريدي متنوع والتي تضمنت طوابع لـ «إكسبو» خلال السنوات الماضية، وضمت الفعالية زاوية لإعداد القهوة والتي شارك فيها عدد من الشباب.وصرح أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة بأن الدائرة وضعت برامج وأنشطة ومبادرات متنوعة لدعم فئة الشباب وصقل مهاراتهم وهواياتهم واكتشاف مواهبهم، وتعريفهم بتاريخ وتراث الآباء والأجداد، وغرس قيم الهوية الإماراتية في نفوسهم بأسلوب يتلاءم مع ميولهم واهتماماتهم.