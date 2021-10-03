أخطاء شائعة في مقابلات العمل احذرها!

مع ارتفاع التنافسية في سوق العمل، لا تفوت فرصة حصولك على وظيفة طالما وصلت مرحلة المقابلة الشخصية. ووفق «لينكد إن»، (السبت)، يحذر خبراء التوظيف من 5 أخطاء يقع فيها الأغلبية خلال «الإنترفيو»، وهي: عدم التحضير للمقابلة، ما ينصح بتخصيص ساعة لقراءة أهم المعلومات عن الشركة والتعرف على طبيعة عملها ورسالتها وعدد فروعها، ويعد الوصول متأخراً عن موعد المقابلة سبباً كافياً لاستبعادك باعتبارك لم تأخذ الأمر بالجدية الكافية، وارتداء ملابس غير مناسبة وعدم الجمع بين الأناقة والمهنية، كما لا يتوجب الانتقاد والتحدث بشكل سلبي، وأخيراً، لا تظل تتلقى أسئلة فقط، بل بادر بالسؤال عن الأمور المهمة وجهزه قبل دخول المقابلة.

