7 رسائل في حب الإمارات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

هنأ نجوم عرب، الإمارات على انطلاق فعاليات «إكسبو 2020»، ووصفوا يوم الافتتاح باليوم العظيم في تاريخ العالم، من خلال حدث عالمي يجمع الشعوب على أرض الإمارات.

عـادل إمام: تعايش وتسامح

الفنان الكبير عادل إمام أشاد بانطلاق «إكسبو 2020» على نحو، أبهر العالم، من خلال رسالة، قال فيها: «أهنئ دولة الإمارات حكومة وشعباً على الافتتاح العظيم الذي أبهر العالم من خلال انطلاق فعاليات (إكسبو 2020)، ذلك الحدث العالمي الذي يجمع على أرضها كافة شعوب العالم من أجل إعلاء رسائل التسامح والسلام، ويعبر عن رسالتها السامية في ترسيخ مبادئ التعايش والتسامح بين البشر دون تمييز، وفرصة جيدة لتلاقي خبرات المبدعين بكافة المجالات العلمية والثقافية من أجل العمل على نهضة الشعوب وصنع مستقبل زاهر لها».

وليد توفيق: تحدٍّ يعكس المكانة

قال الفنان اللبناني وليد توفيق لـ «الاتحاد»: «إن تنظيم دولة الإمارات هذا الحدث العالمي، أحد أقدم المعارض الدولية التي عرفها العالم، في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، هو تحدٍّ حقيقي ومستحق للدولة الإماراتية، ويعكس مكانتها وثقه شعوب العالم في دولة الإمارات».

جمال سليمان: ملتقى الإبداع

الفنان جمال سليمان أعرب عن سعادته بانطلاق فعاليات «إكسبو 2020»، للمرة الأولى بالمنطقة العربية على أرض الإمارات، والذي يُعد إنجازاً، يعكس صورة حية في إتاحة الفرصة الحقيقية لكافه سكان العالم لعرض إبداعهم العلمي والثقافي، ونشر روح الإخاء والتسامح بين شعوب العالم.

نرمين الفقي: إنجاز عظيم

النجمة نرمين الفقي، قالت لـ «الاتحاد»: «إن ما شاهدته من حفل انطلاق الحدث الأكبر على مستوى العالم، يدعو كل عربي إلى الفخر به لما حققته دولة الإمارات في استضافتها أقدم وأهم معرض عرفه العالم، وإيصال رسالتها للعالم أجمع بالمحبة»، مؤكدة اعتزازها بهذا الإنجاز العظيم، الذي ينطلق للمرة الأولى في الوطن العربي.

سيد رجب: ثقة العالم

تابع الفنان سيد رجب حفل افتتاح الحدث الأضخم على مستوى العالم، مؤكداً أن الإمارات استطاعت بفضل دعم القيادة الرشيدة كسب ثقة شعوب العالم في تنظيم المعرض، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، من أجل مستقبل مشرق لتحقيق طموحات الشعوب والعيش في أمان ورفاهية.

لطيفة: حلم عربي

الفنانة لطيفة لفتت إلى أنها تتابع فعاليات «إكسبو 2020»، معبرة عن سعادتها بهذا الإبداع الموسيقي والحضاري الذي أذهل العالم أجمع في حفل الافتتاح، وضم مختلف نجوم الغناء والموسيقى حول العالم لتعزيز شعار المعرض بلوحة فنية مبهرة من خلال تواصل العقول وصنع المستقبل.

وقالت: أشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بعد سنوات من العمل الشاق، ليكون فرصة لالتقاء الثقافات الفنية المختلفة من العالم، مضيفة: ليكتب التاريخ فصلاً جديداً يحقق حلماً عربياً على أرض الإمارات، التي نفخر ونعتز برسالتها إلى العالم.

بلقيس:«عرس» وطن السعادة

الفنانة بلقيس أشارت إلى أن «إكسبو 2020»، شاهد على إنجاز وطني لمدة ثمانية أعوام من العمل الدؤوب، ونحن اليوم نعيش في فرح وعزة ويحتفل معنا العالم بعرس عالمي على أرض الإمارات، وطن السعادة والتسامح، التي ستظل إنجازاتها فخراً لكل عربي.