الشرق والغرب في أولى «ليالي إكسبو الغنائية»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

رحلة موسيقية عالمية عامرة بالتنوع تُقدم ضمن فعاليات «إكسبو 2020» الفنية الترفيهية من خلال «ليالي إكسبو الغنائية»، التي انطلقت فعالياتها أمس الأول في حديقة مسرح «اليوبيل». وشهد افتتاحَ السهرات الموسيقية الغنائية حضور كبير وتفاعل ملحوظ من زوار الحدث الأضخم، حيث تألق عددٌ من النجوم العرب والعالميين في تقديم فقرات فنية غنائية استعراضية، قدمها كل من فرقة «فريسكا ريثم»، و«فرقة موزاييك» ونجما «الهيب هوب» دافي وفلبراتشي والمطرب العراقي محمد السالم.

تقدم السهرات الموسيقية والحفلات الغنائية في ظل التزام كامل بتدابير الصحة والسلامة، وبما يتماشى مع أحدث الإرشادات والإجراءات الواردة من حكومة الإمارات. وتأتي «ليالي إكسبو الغنائية» لتكون بمثابة ملتقى فنون العالم على منصة «اليوبيل»، لتتخطى الحواجز الثقافية، وتصحب الزوار في رحلة يجوبون فيها العالم عبر الموسيقى، والاستعراضات المختلفة.وافتتح أولى «ليالي إكسبو الغنائية» فرقة «فريسكا ريثم» التي قدمت استعراضاً احتفالاً بالرقص المجري المعاصر وإيقاعاته المتفردة، حيث جذب الحضورَ أداؤهم التفاعلي المليء بالمعاني الرمزية والطاقة والحركة على خشبة المسرح، فيما قدمت بعد ذلك فرقة «موزاييك» مجموعة من الأغاني والاستعراضات الإسبانية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خصوصاً أنها دمجت الأغاني العربية والإسبانية معاً في عرض مليء بالإبداع والتميز. ليدخل بعد ذلك ثنائي «الهيب هوب»، المغني والمؤلف ومنتج الأغاني الكويتي دافي، الفنان والموسيقي البحريني فلبراتشي ليزيدا من جو السهرة حماسة، التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

إيقاعات وألحان

تخاطب أغاني الثنائي دافي وفلبراتشي المتميزة الجمهورين العربي والعالمي لجمعها بين موسيقى «الهيب هوب»، والإيقاعات الخليجية، والألحان العربية في مزيج يدمج أغاني الراب، و«الهيب هوب» الساحرة، والأغاني المنفردة، والإيقاعات المرحة ذات الشعبية الواسعة، وقدما في أولى «ليالي إكسبو الغنائية» باقة من أبرز أغنياتهم الشهيرة التي تصدرت قوائم الأكثر استماعاً في المنطقة عبر «يوتيوب»، من أبرزها «شوفها» و«لا يوقف» و«إي لا» التي أخد الجمهور يردد معها كلماتها حتى نهايتها، كما قدما مجموعة من أغنيات ألبومهما الجديد «صارت».

وعبر دافي وفلبراتشي خلال الحفل عن فخرهما لاختيارهما ضمن مجموعة من الموسيقيين والمغنيين العالميين والعرب، للمشاركة في حفلات «ليالي إكسبو الغنائية»، ضمن فعاليات «إكسبو 2020» الحدث العالمي الأضخم، الذي تفردت به الإمارات بأن تكون أول دولة عربية تستضيفه على أرض ملتقى الثقافات والحضارات.

حفاوة كبيرة

واختتم المطرب العراقي محمد السالم أولى حفلات «ليالي إكسبو الغنائية»، بتقديمه مجموعة من أبرز أغنياته الناجحة، حيث استقبله حضور وزوار «إكسبو 2020» بحفاوة كبيرة، ليقدم في بداية فقرته أغنية الشهيرة «بلى بلى»، ليهنئ بعدها الإمارات على استضافة الحدث العظيم «إكسبو 2020»، الذي يأتي استمرارية للنجاحات والإنجازات التي تحققها الإمارات في شتى المجالات.

محمد السالم يشدو بإحدى أغنياته (تصوير إحسان ناجي)

وكان قد وعد السالم بقضاء ليلة لا تنسى، خصوصاً أنه حضر باقة من أبرز أغنياته التي يحفظها الجمهور، فأشعل جو الحفل حماسة بتقديمه «هاي حبيبي» و«برافو» و«مشتاكلك» و«نعم انته».