5 علامات تحذرك من «الخرف»

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح تقرير نشره موقع «Times of India» أن هناك 5 علامات تحذيرية قبل الإصابة به يجب الانتباه إليها، مشيراً إلى أن النسيان البسيط يعتبر أمراً طبيعياً عند جميع الفئات العمرية، إلا أنه يصبح مشكلة خطيرة مع تقدمنا في العمر بما يسفر في النهاية عن حالة تُعرف بالخرف.

ضعف إدراك الكلمات

يشير عدم القدرة على اكتشاف معنى الكلام في محيط صاخب إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف، ويمكن اعتبار عدم القدرة على اكتشاف الكلام بشكل عام علامة على ضعف السمع، إلا أن الباحثين ربطوه بالمرض.

فقدان الذاكرة

يعد فقدان الذاكرة أحد الأعراض الأولية للخرف، وغالباً ما يجد الشخص الذي على وشك الإصابة صعوبة في تذكر المعلومات، وقد يعتمد على العائلة والأصدقاء لتذكيره بغالبية التفاصيل، إلا أن نسيان بعض المعلومات من حين لآخر ثم تذكرها لاحقاً لا يوصف بأنه خرف، بل يعتبر أمراً طبيعياً متعلقاً بالتقدم في العمر.

نسيان المهام

من علامات الإصابة بالخرف، أن يصبح القيام بالمهام الأساسية البسيطة مثل صنع كوب من الشاي أو تشغيل الكمبيوتر أمراً صعباً، حيث لا يتذكر الشخص خطوات القيام بها، حتى لو كان ينفذها منذ عدة سنوات.

صعوبة المحادثة

قد يجد الأشخاص المصابون بالخرف صعوبة في المشاركة في محادثة أو صياغة أفكارهم في شكل جمل وكلمات، وقد ينسون ما كانوا يتحدثون عنه أو ما قاله الطرف الآخر، بما يجعل إجراء محادثة يستغرق الأمر وقتاً أطول من اللازم. ويبدأ العديد من الأشخاص في التهجئة بشكل غير صحيح أو يرتكبون أخطاء نحوية أو يصبح من الصعب قراءة ما يكتبوه بخط أيديهم.

تغير المزاج

يمكن بسهولة التعرف على علامات الخرف من خلال تغير المزاج المتكرر، وقد يشعر المصاب أحياناً بالسعادة والحيوية بينما قد يبدو الآخرون قاتمين، وسيكون هناك تحول تدريجي في الشخصية.