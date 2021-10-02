كريم محمود عبدالعزيز.. سائق «من أجل زيكو»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهى كريم محمود عبدالعزيز من تصوير دوره في فيلم «من أجل زيكو»، الذي تشاركه بطولته منة شلبي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إسعاد يونس، وشيكو، ومحمد ثروت، وتأليف وإخراج بيتر ميمي، في ثاني تعاون سينمائي بينهما على التوالي بعد فيلم «موسى» الذي يعرض حالياً.

وقال كريم لـ «الاتحاد»: إن أحداث الفيلم تدور في إحدى المناطق الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد فيه شخصية سائق سيارة لنقل الموتى، ويتولى رعاية أسرته المكونة من زوجته، تجسد دورها منة شلبي، ولديهما طفل، كما يعول في الفيلم والده الذي يعاني مرض ألزهايمر، وبمرور الوقت تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزله، وتخبره أن ابنه فاز بجائزة نظراً لذكائه الكبير.