طفلتان تمضيان أياماً في المنزل مع جثة والدتهما

قوات الأمن الفرنسية أمام منزل الفتاتين

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أمضت طفلتان شقيقتان أياماً عدة في شقة مع جثة والدتهما إثر وفاتها فجأة في شمال غرب فرنسا، على ما أعلنت السلطات القضائية المحلية اليوم السبت.

وأوضح مكتب المدعية العامة في مدينة «لو مان» أن عناصر الشرطة أتوا إلى شقة الفتاتين، البالغتين من العمر 5 و7 سنوات، في المدينة بعد تبلغهم بتغيبهما المطوّل عن المدرسة، فتوجهتا لهم بالقول «حافظوا على الهدوء، أمنا نائمة».

لكنّ الشرطيين أصروا على الدخول واكتشفوا جثة الأم إثر وفاتها لأسباب طبيعية، بحسب ما أظهر تشريح الجثة لاحقاً.

ونُقلت الفتاتان إلى أحد المستشفيات قبل إيداعهما داراً للرعاية من أجل تقديم المشورة النفسية لهما.

ولم تتضح بعد المدة التي أمضتها الفتاتان داخل الشقة مع والدتهما المتوفاة.

وقالت دلفين دويلي، المدعية العامة في «لو مان» في تصريح صحفي «استبعدنا فرضية وقوع جريمة»، مضيفة «سننتظر الآن بضعة أيام ثم نحاول الحصول على شهادة الفتاتين الصغيرتين».

المصدر: آ ف ب