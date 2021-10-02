بروس ويليس يفقد «سحره»!

أبوظبي (الاتحاد)

يعتقد المعجبون بأن النجم الأميركي بروس ويليس، فقد حماسه للتمثيل، فبعد أن عمل في هذا المجال فترة طويلة، بدأ يفقد «سحره»، ليس لكونه ممثلاً سيئاً، بل ربما لأنه قد اتخذ قراراً بعدم الاستثمار كثيراً في أدواره. وحسب موقع «thethings.com» يرى المتابعون أن النجم، الذي قام ببطولة 13 فيلماً خلال ثلاث سنوات، قد استنزف نفسه وشعر بالإرهاق، على الرغم من أن ظهور الممثلين في الكثير من الأفلام يعتبر شيئاً جيداً، ويعطي انطباعاً بأنهم مرغوبون، إلا أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة لبروس. ونظراً لأن ظهوره كان مبالغاً فيه، من البديهي أن يتعب الممثل ويشعر بالممل بعد كل هذا الضغط، بالإضافة إلى اتهامه من قبل البعض بالمشاركة في الكثير من الأعمال بغية الحصول على الأموال فقط، بعد أن كان يشارك للمتعة والشغف.

وأشار البعض إلى أن الكثير من الأشخاص اشتكوا من العمل مع ويليس، حيث كان يبدو متعجلاً أثناء العمل، وكل ما يسعى إليه، الحصول على راتبه معتمداً على شهرته، لكن لم يعد الأمر يسير على ما يرام بعد أن لاحظ المعجبون ذلك، واتفقوا على أنه يتعين عليه بذل الكثير من الجهد ليستعيد مكانته ويبقى مركز اهتمام معجبيه. ويتساءل المعجبون عما إذا كان بروس سيستمر في قبول جميع المشاريع التي تُعرض عليه بهدف كسب المال فحسب، أم أنه سيتغير ويبدأ اختيار مشاريع جميلة تخطف القلوب.