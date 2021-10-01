فنون إماراتية أمام 192 دولة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

مع افتتاح أبواب الحدث الأضخم في العالم «إكسبو 2020»، أكد فنانون مشاركون في فعالياته الفنية الترفيهية، وإحياء السهرات الغنائية، أنهم تشرفوا بأن يكونوا جزءاً من هذا التجمع العالمي، الذي يؤكد ريادة الإمارات في استضافة الأحداث العالمية التي يحضرها ملايين الزوار للمشاركة في صنع مستقبل مشرق خلال 6 أشهر من الاحتفاء بكل ما هو جديد من خلال ابتكارات وثقافات وصناعات وتقنيات متطورة، وسط احتفالات موسيقية وفنية توحد العالم وتجمعه في مكان واحد تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، بعد فترة طويلة من التباعد بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

خلال الأغنية الرسمية للحدث «هذا وقتنا»، التي أداها حسين الجسمي وألماس وميسا قرعة، عبر الجسمي عن فخره وسعادته البالغة للمشاركة في هذا الحدث البارز في تاريخ الإمارات: «هذا وقتنا» بأن نحتفي بدولة الإمارات وكل ما حققته وتحققه اليوم، وما ستحققه خلال السنوات المقبلة، وبصفتي سفيراً لـ «إكسبو 2020»، يشرفني تسليط الضوء على ثقافتنا وفنونها أمام جمهور من شتى أنحاء العالم، وإظهار مدى التقدم والإبداع والطموحات المستقبلية، فإماراتنا وطن الدفء والتفاؤل والتسامح، وهو ما تركز عليه أبرز الفعاليات الفنية والثقافية التي تعبر عن تقاليد شعوب العالم، مشيراً إلى أن المشاركة فرصة مثالية للتعبير عن اعتزازه بالوطن، من خلال سرد حكاية دولة الإمارات، للعالم بأسلوبه الفني الخاص.

لوحات ثقافية

ولفت الملحن والفنان فايز السعيد المستشار الفني لـ «إكسبو 2020» إلى أنه يستعد لتقديم مجموعة لوحات تعبر عن ثقافة دول مجلس التعاون من خلال موسيقاها، وإظهار الفنون الإماراتية عبر حفلات فلكلورية، تظهر العادات والتقاليد المحلية الأصيلة، لاسيما أن صوت التراث يناديه في كل مناسبة، كاشفاً عن أنه يحضر أيضاً لبعض الأعمال الفنية الوطنية الخاصة بعام الخمسين للدولة، مع الفنانين محمد عبده وراشد الماجد، والتي سيقدمها ضمن فعاليات هذا الحدث الأضخم، معرباً عن فخره أن يتولى المستشار الفني للفنون التراثية الخليجية في الحدث العالمي، الذي تستضيفه الإمارات، كأول بلد عربي.

«أمسيات خالدة»

احتفالاً بإقامة الحدث لأول مرة في العالم العربي، يحتفي الفنان كاظم الساهر بتراث الموسيقى العربية الغني ضمن موضوع «الفرص»، وهو أحد موضوعات إكسبو 2020 دبي الثلاثة «الفرص والتنقل والاستدامة»، ليُلهم أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية، ضمن سلسلة «أمسيات خالدة» التي يحيي الساهر أولى لياليها في 15 أكتوبر. وبعد غيابه عامين عن إحياء الحفلات المباشرة بسبب جائحة «كورونا».. أعرب الساهر عن سعادته بالمشاركة، ولقاء جمهور من مختلف دول العالم، وذلك في أول ليلة من سلسلة «الأمسيات الخالدة»، التي يقدمها خلالها نجوم الفن في المنطقة والعالم عروضهم الباهرة والملهمة.

إنجازات استثنائية

عيضة المنهالي، الذي حرص على زيارة «إكسبو 2020» قبل انطلاقته بأيام، فقال إن رفع أعلام دول العالم وتجمعها على أرض الإمارات ملتقى الحضارات، رسالة فخر واعتزاز من وطن السعادة والتسامح، التي تحرص على ترسيخها قيادتنا الرشيدة، وتتجسد في هذا الحدث الكبير، الذي نالت دبي شرف استضافته بعد منافسة قوية مع أكبر مدن العالم، ليكون ثمرة النجاحات والإنجازات الاستثنائية للإمارات أمام شعوب العالم، فـ «إكسبو 2020» منصة لتحقيق المزيد من الإبداعات الإنسانية ودعم منجزاتها ونبوغها ومستقبلها، وسيكون منصة إماراتية تجسد طموح قيادتها في تعزيز التعاون العالمي، وسيكون هناك دور مهم للفنون والثقافة وتبادل خبرات القوة الناعمة بين الدول المشاركة، في أضخم لقاء فني ثقافي في العالم، يوفر تجارب مدهشة وملهمة.

جواز سفر

المطربة أريام التي تحيي حفلاً كبيراً ضمن الفعاليات، قالت: ليس غريباً على الإمارات احتضانها للأحداث المهمة على مستوى العالم، خصوصاً أنه يعيش على أرضها كل الثقافات والجنسيات، لافتة إلى أن «جواز سفر إكسبو» تذكرة تمنحها فرصة السفر إلى مدن العالم ورؤيتها في مكان واحد، من خلال العبور من بوابات الحدث الأضخم في العالم كله.

قالوا عن «إكسبو 2020»

أعرب مجموعة من النجوم عن اعتزازهم بهذا الحدث العالمي وفخرهم بما حققته الإمارات من إنجازات، حيث حرص الممثل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، على تهنئة الإمارات لاستضافتها «إكسبو 2020»، وقال: باسمي وباسم كل فناني مصر، أبارك لدولة الإمارات الغالية على هذا التنظيم الرائع »، الذي يدل على ريادتها، وتطورها المستمر.

وقال الممثل والمخرج عبد الله الجنيبي: انطلق «إكسبو 2020» بحضور عالمي كبير في دبي، ليشهد على تطور الإمارات والمكانة التي وصلت إليها.. معرباً عن فخره بهذا الحدث، الذي سيكون فرصة لقاء كثير من العقول والأفكار والمواهب والمبدعين، من أجل اكتساب الخبرات وتبادل المعرفة.

وعن انبهارها بالتنظيم علقت المطربة شمس: عشنا فترة طويلة في انتظار هذا الحدث الأروع، مما يؤكد قدرة الإمارات على حسن التنظيم وإدارة الفعاليات الكبيرة من نوعها، واستضافتها للعالم كله على أرضها، في مشهد يكشف عن انطلاقة جديدة مكملة لمسيرة الإنجازات، التي لا تتوقف في «وطن اللامستحيل».

وقالت الإعلامية السعودية لجين عمران: كامرأة عربية فخورة بـ «إكسبو 2020 دبي»، حيث التجارب الإبداعية المهملة، والابتكارات والتنمية المستدامة، إلى جانب التعرف على ثقافات العالم من خلال أجنحة 192 دولة، تستضيفها دبي على مدى 6 شهور، وهذا ما تعودنا عليه من الإمارات «لا يوجد شيء اسمه مستحيل».