حذرت دراسة جديدة من أن الأرض باتت معتمة بسبب تأثير تغير المناخ على انعكاس ضوء الشمس في الفضاء، مما يحبس المزيد من الطاقة في كوكبنا. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الدراسة أن عقودا من القياسات سمحت لفريق "معهد نيو جيرسي للتكنولوجيا" في الولايات المتحدة بالحصول على صورة أفضل لتأثير تغير المناخ على سطوع الأرض، وهو الضوء المنعكس من الأرض ويضيء سطح القمر. كما استخدم الفريق قياسات الأقمار الصناعية لاكتشاف "انخفاض كبير في انعكاس الضوء من الأرض"، على مدى العقدين الماضيين. تعكس الأرض الآن حوالي نصف واط من الضوء لكل متر مربع أقل مما كانت عليه قبل 20 عامًا، وفقًا للباحثين. قال الفريق إن نصف الانخفاض في الضوء حدث في السنوات الثلاث الماضية ويرجع ذلك أساسًا إلى قلة السحب المنخفضة فوق المحيط الهادئ. كان العلماء يأملون أن تؤدي زيادة دفء الأرض بسبب تغير المناخ إلى خلق المزيد من السحب. ولكن يبدو أن العكس هو الذي يحدث، مما قد يؤدي إلى تسريع تغير المناخ. وقال فيليب جود، المؤلف الرئيسي للدراسة: "كان انخفاض وضاءة الأرض مفاجأة لنا عندما حللنا بيانات السنوات الثلاث الأخيرة بعد 17 عامًا من البياض المسطح تقريبًا". الوضاءة أو البياض هي قدرة جسم ما على عكس الضوء الساقط عليه من مصدر ضوئي كالشمس. كان جود يشير إلى بيانات الأرض من 1998 إلى 2017 التي تم جمعها بواسطة مرصد Big Bear الشمسي في جنوب كاليفورنيا. عندما تمت إضافة أحدث البيانات إلى السنوات السابقة، أصبح اتجاه التعتيم واضحًا للفريق. هناك شيئان يؤثران على ضوء الشمس الصافي الذي يصل إلى الأرض: سطوع الشمس وانعكاس الكوكب. ولم ترتبط التغييرات في وضاءة الأرض، التي لاحظها الباحثون، بالتغيرات الدورية في سطوع الشمس، وهذا يعني أن التغييرات في عكس الضوء من الأرض ناتجة عن شيء ما على الأرض. عند البحث عن تغييرات واضحة في الملاحظات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى هذا التغيير في وضاءة الأرض، تحول الفريق إلى أقمار وكالة الفضاء الأميركية (ناسا). كشفت قياسات الأقمار الصناعية، التي تم إجراؤها كجزء من مشروع Clouds التابع لناسا ونظام الطاقة المشعة للأرض (CERES)، عن انخفاض في السحب الساطعة والعاكسة فوق شرق المحيط الهادئ في السنوات الأخيرة.