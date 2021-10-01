أحمد عاطف (القاهرة) في حادثة مروعة وقعت بجنوب مصر، انتقمت امرأة من جيرانها بارتكاب جريمة مروعة إثر خلافات عادية. فقد أقدمت المرأة على ذبح طفل جيرانها بسكين انتقاما من والده. بدأت الجريمة حينما عثر أحد المزارعين على جثة حفيده، البالغ من العمر 10 سنوات، ملقاة في أرض زراعية خلف مسكنه، وبها عدد من الطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد وتمزق في البطن. كشفت تحقيقات الأمن أن مرتكب الجريمة هي ربة منزل مقيمة بذات القرية. واتضح أن سبب الجريمة مشادة كلامية وقعت بين المتهمة ووالد المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها والد المجني عليه، بالتعدي عليها بالسب أمام أهالي القرية. قررت المتهمة الانتقام من الرجل بطريقتها الخاصة حيث استدرجت الطفل أثناء لعبه أمام منزله، وقادته إلى قطعة أرض زراعية، ثم وجهت له عدة طعنات، لقي على إثرها مصرعه في الحال، ثم فرت هاربة. وقد ألقي القبض عليها وأحيلت إلى النيابة.