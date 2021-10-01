2500 دمية.. في متحف

محمد نجيم (الرباط)

وسط زقاق ضيِّق من أزقة مدينة الرباط العتيقة، يقع متحف الدمى الذي أسّسه عبدالجليل حفار، بعدما جال على الكثير من الدول بحثاً عن هذه المشغولات التي جمع منها 2500 دمية، تحوّلت إلى وجهة لاستقطاب السياح من مختلف الجنسيات.

90 دولة

وهنا يمكن للزائر أن يتعرّف إلى عادات 90 دولة من خلال أزياء الدمى التي يحتضنها المتحف الواقع في بيت فسيح من بيوت الرباط القديمة بطرازها المعماري الأندلسي. دمى من مختلف الأشكال والأحجام، ألوانها زاهية وحليّها برّاقة تعكس ثقافة شعوب وحضارة بلدان، وبعضها يعود تاريخه إلى بداية القرن الماضي كتحف لا تقدَّر بثمن.

بلباسه التقليدي المغربي استقبلنا عبدالجليل حفار، وروى أنه سافر برفقة شريكة عمره إلى عدد كبير من البلدان، حيث كان يمارس هوايته في البحث عن محال بيع الدمى المحلية. ولفت إلى أن همّه الأساسي هو أن يتعرَّف الناس إلى حضارات الشعوب وثقافاتها من خلال الدمى، وأن يرى الفرحة على وجوه الأطفال. وذكر أنه عدا عن السياح، يستقبل كل أسبوع الرحلات المدرسية للطلبة من المدن والقرى المجاورة، حيث يشرح عن تاريخ الدمى.

حلم تحقّق

رحلة جمع الدمى في هذا المتحف الفريد من نوعه في المغرب، بدأت قبل ستة عقود، حين تلقّت زوجته وهي طفلة، هدية من جدها، وكانت عبارة عن دمية جميلة، فقرّرت أن تكرِّس حياتها لجمع الدمى، وكان لها ما تمنته برفقة زوجها.

وإضافة إلى المعارض المحلية ذات الطابع السياحي، شارك عبد الجليل حفار من خلال متحفه في مؤتمر كوب 22 بمدينة مراكش عام 2016.