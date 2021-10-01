«أنا وهي».. حاتم والزاهد

سعيد ياسين (القاهرة)

تلتقي الفنانة هنا الزاهد مع أحمد حاتم للمرة الرابعة في عمل فني، من خلال «أنا وهي»، مسلسل اجتماعي كوميدي رومانسي يُصوَّر حالياً، ويشاركهما البطولة أشرف عبدالباقي، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عمرو صلاح. يُعرض خلال الموسم المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه في 8 حلقات، حول شاب وفتاة يواجهان اضطرابات نفسية صعبة، ويلتقيان بالصدفة عند طبيب نفسي يتولى علاجهما، يحدث ميل عاطفي بينهما، ويحاول الطبيب جمعهما، على اعتبار أن ذلك يساعد في علاجهما، وسط مفارقات كوميدية.

وكانت هنا الزاهد تعاونت من قبل مع حاتم في فيلم «قصة حب» الذي عُرض في فبراير 2019، وفي فيلم «الغسالة» الذي عُرض في يوليو 2020، وتعاونا في فبراير الماضي في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي شكّل أول بطولة مطلقة لِهنا.

ويشارك أحمد حاتم في المسلسل المعروض حالياً «شقة 6» مع روبي، صلاح عبدالله، سيد رجب وهاني عادل، من إخراج محمود كامل.