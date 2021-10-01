قال خبراء إن دواء، في صورة أقراص، يمثل انفراجة في علاج فيروس كورونا المستجد نظراً لقدرته على خفض احتمالات الوفاة أو ضرورة النقل إلى المستشفى للنصف بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الحادة لمرض كوفيد-19. وفي حالة حصولها على الموافقات اللازمة، ستكون أقراص "ملنوبيرافير"، المصممة لزرع أخطاء في الشفرة الجينية للفيروس أول دواء مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كوفيد-19. وتخطط شركة "ميرك" الأميركية لصناعة الأدوية، المطورة للدواء، وشريكتها "ريدجباك" لمستحضرات العلاج الحيوية للحصول على إذن الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة بأسرع ما يُمكن وتقديم طلبات لهيئات تنظيم الدواء في مختلف أنحاء العالم. وقال روبرت ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرك" إن هذا العلاج سيحدث تغييراً جذرياً في أساليب السيطرة على كوفيد-19. ومن بين الخيارات العلاجية الحالية "ريميديسفير" المضاد للفيروسات و"ديكساميثازون" وهو عبارة عن ستيرويد، لكن لا يتم إعطاؤهما إلا بعد دخول المريض إلى المستشفى بالفعل. وقال أميش أداليا، الباحث الكبير في "مركز جونز هوبكنز" للأمن الصحي "ستتغير قواعد اللعبة بسبب مضادات الفيروسات التي تؤخذ بطريق الفم وتستطيع التأثير على خطر دخول المستشفى لهذا الحد". وأضاف أداليا أن العلاجات الحالية "مرهقة وصعبة من الناحية اللوجستية. تناول قرص بسيط بطريق الفم سيكون عكس ذلك".