صور.. روسيا تشهد أول زواج لأحد أحفاد القياصرة منذ الثورة

الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وزوجته فيكتوريا رومانوفنا بيتاريني

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تزوج أحد أحفاد القياصرة الروس، اليوم الجمعة، خطيبته الإيطالية في أول زفاف ملكي على الأراضي الروسية منذ حقبة القياصرة قبل أكثر من قرن عندما أطاحت الثورة البلشفية بحكمهم. وتزوج الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته الإيطالية فيكتوريا رومانوفنا بيتاريني في كاتدرائية القديس اسحق في مدينة سان بطرسبرج، العاصمة السابقة لروسيا القيصرية. وأقامت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المراسم التي شهدها مئات الضيوف ومنهم والدة العريس الدوقة الكبرى ماريا فلاديميروفنا، التي أعلنت نفسها وريثة للعرش الامبراطوري الروسي، وأكثر من 12 من أفراد العائلات المالكة في أوروبا. وفر الدوق الأكبر كيريل فلاديميروفيتش، الجد الأكبر للعريس، من روسيا خلال الثورة البلشفية التي أنهت حكم القياصرة في روسيا عام 1917. وذهب أولا إلى فنلندا ثم انتقل للإقامة مع أسرته في أوروبا الغربية. كان القيصر نيقولا الثاني آخر قياصرة روسيا وزوجته وأولادهما الخمسة قد قتلوا رميا بالرصاص عقب الثورة في يوليو 1918.

ولد جورج ميخائيلوفيتش (40 عاما) في العاصمة الإسبانية مدريد وعاش معظم حياته في إسبانيا وفرنسا.

المصدر: آ ف ب