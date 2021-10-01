لجأت العديد من الدول عبر العالم إلى أساليب مختلفة لدفع الجمهور على تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. من بين تلك الإجراءات تقديم حوافز. في هذا السياق، وافقت الحكومة في سويسرا على تقديم هدية لكل من يقنع صديقاً بتلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 الفوز بهدية. قد تتمثل الهدية في وجبة مجانية في مطعم أو التمتع بنزهة في دار سينما بموجب خطة تستهدف زيادة معدل التطعيم المنخفض في البلاد.ولم يحصل 42 بالمئة من سكان سويسرا، البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة، على جرعات التطعيم كاملة بعد وهي نسبة مرتفعة نسبياً وفقا للمعايير الأوروبية. وقال وزير الصحة آلان برسيه، في مؤتمر صحفي في العاصمة برن، وهو يعلن ما وصفها بخطة تحفيزية غير عادية "معدل التطعيم.. لا يزال منخفضاً جداً وهذا يعني أنه لا يمكننا إنهاء إجراءات الحد من تفشي المرض". وبموجب المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 150 مليون فرنك سويسري، سيطلب من كل شخص حصل على التطعيم حديثاً ترشيح شخص آخر يمكن إقناعه بتلقي التطعيم. وحينها سيحول إلى رصيده 50 فرنكاً يمكن أن يدفعها نقداً في مطعم أو دار سينما. وقالت الحكومة إنها تعتزم أيضا إعلان أسبوع وطني لتلقي التطعيمات من خلال توفير 170 مركزاً متنقلاً لإعطاء اللقاحات.