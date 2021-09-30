عائشة عباسي: عدستي تهوى القمم البيضاء

هناء الحمادي (أبوظبي)

عائشة عباسي، مصوِّرة فوتوغرافية واعدة تتمحور لقطاتها حول جماليات الطبيعة وصور الخيال والفانتازيا، وتسعى دائماً إلى الحصول على أماكن جديدة تستهويها، مثل الشفق القطبي في الدائرة القطبية الشمالية والجبال الجليدية في جزيرة جرينلاند.

أحّبت التصوير فباتت الكاميرا رفيقتها في السفر، وصداقتها مع العدسة تمتد إلى 15 عاماً أمضتها في رحلة بحث عن إبداعات الصورة الضوئية، فتبلورت موهبتها مع تصوير الطبيعة، وأبحرت في تنوّعها الغني، فاتحة آفاقاً على التجديد.

تحدثت عائشة عن تجربتها قائلة: منذ الصغر كنت أستخدم الكاميرا الخاصة بوالدي، وكنت بكبسة زر ألتقط كل ما تقع عيناي عليه من جمال الطبيعة الخلابة، وبدأت عام 2006 رحلتي إلى عالم التصوير الفوتوغرافي بشكل متقن. ولكل صورة قصة تحمل وراءها الكثير من المعاني التي قد لا يفهمها الجميع، وأعتبر أرشيف صوري بمثابة مذكراتي السرية، التي لا يستطيع فك رموزها سواي.

توثيق الجَمال

أضافت عائشة: لم أكن أعرف أن لديَّ ميلاً واضحاً لتوثيق جماليات الطبيعة بشكل مختلف، لذلك أخذت أتعمّق في دراسة تفاصيلها ومتابعة تضاريسها ومكوِّناتها، حتى باتت رؤيتي الفنية واضحة. وهكذا قرَّرَت التخصّص في تصوير الطبيعة لتترك بصمة في هذا المجال، من خلال استخدام تقنيات مختلفة قريبة من الواقع، عبر اختيار الزوايا وتوقيت التقاط الصور على فترات ممتدة من اليوم. وكانت تقضي أحياناً ساعات طويلة لالتقاط صورة مناسبة، موضحة أنها بعد ممارسة التصوير، أحبّت الطبيعة وانبهرت بها وشعرت بصلة كبيرة معها، لأنها ترى من خلال الكاميرا ما لا يراه الآخرون.

لوحة فنية

وبالإشارة إلى ما يميِّز أعمالها قالت: أختار أماكن غير اعتيادية، حيث أستغرق عدة شهور للتأكد من الوجهة المناسبة للتصوير، وغالباً تكون الصورة للمرتفعات الجبلية الخضراء أو تلك التي تكسو قممها الثلوج وترسم لوحة فنية مبهرة، تدفعني للتأمّل فيها واختيار زوايا جديدة. وبالرغم من صعوبة الوصول أحيانا إلى تلك الأماكن لخطورتها، فهي تحب المغامرة والتحدي للفوز بلقطات جميلة تنقلها إلى متابعيها على حسابها على «إنستغرام».

مشاهد خلابة

وتصف عائشة تجربتها بتصوير الشفق القطبي، بالخيال، لما يتمتع به من مشاهد خلابة يعجز اللسان عن وصفها، وكذلك الأمر في جزيرة جرينلاند بالدنمارك المعروفة بـ «الأرض الخضراء» وبسحر جبالها كلوحات فنية مبدعة، تُعتبر من أجمل المناظر الطبيعية في العالم. وخلال زيارتها إلى القطب الشمالي وجزيرة جرينلاند، اغتنمت عائشة الفرصة لتصوير جبال جليدية بارتفاع 150 متراً.