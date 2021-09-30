ذاكرة حديديّة بِلا عناء

دينا محمود (لندن)

مهما كنتَ تثق بذاكرتك، من المفيد الاطلاع على نصائح الدراسات العلمية لتعزيز قدرتك على التذكّر من دون عناء:

رفع الصوت

كشفت دراسة نشرتها دورية «علم النفس التجريبي» الكندية، أن نطق المفردات بصوت مرتفع، أو التفوّه بها مراراً، يجعلها أكثر تميّزاً واختلافاً عن سواها من الكلمات التي تفكِّر بها، ولا تجد طريقها إلى شفتيك. ومن شأن ذلك إبقاء المعلومات التي يتم ترديدها بصوتٍ عالٍ، في الذاكرة لفترة أطول.

40 ثانية

أظهرت دراسة نُشِرت في دورية «علم الأعصاب» الأسبوعية الأميركية، أهمية تخصيص 40 ثانية تركِّز خلالها تفكيرك على ما تريد أن تتذكّره عن شخصية أو حدث ما. ويؤدي ذلك، وفقاً لموقع «آي إن سي» الإلكتروني، إلى تعزيز ذاكرة حديدية تُبقي على المعلومات لأوقات طويلة. وقال الباحثون إن فترة التركيز هذه تُفيد بشدة في زيادة قدرتك على تذكّر الأحداث المعقّدة، ويرتبط تأثيرها بعمليات معالجة للمعلومات في منطقة القشرة الحزامية الخلفية بالدماغ.

حَل الأحاجي

يقول باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد: إن حرص المرء على تنشيط ذهنه، يعود بالفائدة على قوّة ذاكرته. ومن السبل التي لا تتطلّب بذل جهد يُذكر، ممارسة ألعاب شحذ القدرات العقلية مثل حل الأحاجي، وتعلّم مهارات جديدة، كإتقان لغّة لم تتحدّث بها من قبل.