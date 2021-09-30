9 وضعيات «يوجا».. تُعالج الصداع

ترجمة: عزة يوسف

يوكِّد خبراء الصحة العامة أن ممارسة وضعيات معيَّنة من «اليوجا» يمكنها أن تخفِّف من الضغط والألم والصداع، مع تحسين مرونة الجسم وتحفيز العقل على الشكل الآتي:

1 - الجنين

وضعية الجنين ممتازة لتخفيف التوتر، ويمكن القيام بها عبر ثني الركبتين إلى الأمام، على أن تكونا متباعدتين مع انحناء الظهر حتى يصل الرأس إلى الأرض، ووضع الذراعين إلى الأمام ثم إرجاعهما إلى الخلف مع تكرار الخطوة.

2 - سطح الطاولة

يوصي الخبراء بوضعية سطح الطاولة، التي يتم فيها الاستناد على اليدين والركبتين وأخذ شهيق وزفير باستمرار، مع تقويس الظهر مثل القطة، ثم إرجاع الوركين إلى الخلف باتجاه الكعبين.

3 - لف الرقبة

تمديد العضلات التي ترتبط بالصداع، تتم عن طريق لف الرقبة ببطء، في حركات دائرية عدة مرات من الأمام إلى الجانب والخلف، من اليمين إلى اليسار.

4 - الجسر

تكون بالاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين ومد الذراعين والاستنشاق، ثمالضغط على الكتفين والكفين، لرفع منطقة الحوض إلى وضعية الجسر، ثم إنزالها مع الزفير.

5 - السمكة

وضعية رائعة لتخفيف الصداع، يمكن القيام بها مع الاتكاء باليدين والذراعين على الأرض، لتمدّد العضلات الأمامية المتّصلة بالكتف.

6 - الانحناء للأمام

الانحناء إلى أسفل مع وضع اليدين على الوركين، ويمكن الاتكاء باليدين على الأرض أو رفعهما وإنزالهما إلى أسفل الساقين، يزيل الضغط عن فقرات العنق والرقبة وأعلى الظهر.

7 - على الجدار

رفع الساقين على الجدار يساعد في تدفّق الدم إلى الرأس، ويعمل على تمدّد عضلات الرقبة وتخلّصها من الشد.

8 - تحرير الرقبة

تكون بالجلوس على الأرض، مع ميل الرأس برفق تجاه كتف واحدة، ومعاودة الحركة بالعكس مع سند الرأس باليد الأخرى.

9 – الاستلقاء

الاستلقاء على الظهر على أرض مستوية، أفضل وضعيات الاسترخاء، مع مد الذراعين لـ 5 دقائق، وسند الركبتين فوق دعامة للحصول على راحة مثالية.