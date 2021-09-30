«الهاند بان».. النقر على المعدن

أبوظبي (الاتحاد)

«الهاند بان».. آلة إيقاعية جديدة، ظهرت وصُمِّمت في سويسرا عام 2000، ثم انتشرت في العالم العربي، وأصبحت الفرق الموسيقية تستخدمها كآلة رئيسة في فقراتها الفنية.

تتميز بشكلها المعدني المجوَّف المختلف، وتُصدر ألحاناً مميَّزة وإيقاعات مختلفة عن الآلات الأخرى، حيث تمتلك 432 درجة اهتزازية، بخلاف باقي الآلات التي تضم 440 درجة.

شبّهها بعض الموسيقيين بـ«صوت الفضاء»، وتُلقّب بآلة «النقر على المعدن»، إذ يتم العزف عليها عن طريق النقر بالأيدي، على صحن معدني بطريقة احترافية، يؤدي العازف من خلالها كل الأنواع الموسيقية.

نالت رواجاً في الآونة الأخيرة عالمياً وعربياً، لسهولة تعلّم العزف عليها، وتتكوّن من صفيحتين ملتصقتين من المعدن، ويختلف كل تصميم بنوعية الألحان الصادرة عنه.

يُعتبر الموسيقي وعازف الدرامز أنس الحلبي، أوّل من أنشأ أوركسترا خاصة بآلة الـ «هاند بان» في العالم العربي، وقدم العديد من الحفلات في عدد من الدول العربية.