غادرت مركبة الشحن الفضائية «دراجون»، الخميس، محطة الفضاء الدولية بعدما أمضت شهرا في الفضاء. ونجحت المركبة غير المأهولة في الانفصال عن محطة الفضاء، وفقا لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا). كانت مركبة الشحن، التابعة لشركة «سبيس إكس»، انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في ميناء «كيب كانافيرال» الفضائي بولاية فلوريدا الأميركية في 29 أغسطس الماضي، وعلى متنها حوالي 2000 كيلوجرام من المعدات العلمية وإمدادات الطواقم ومعدات المركبات. ومن المقرر أن تهبط المركبة الفضائية على الماء بمساعدة مظلة في وقت لاحق قبالة سواحل فلوريدا.