سكوت جيفنز: افتتاح «إكسبو» يرسي معايير جديدة

دبي (الاتحاد)

سكوت جيفنز المنتج التنفيذي لحفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، أكد أن الحفل الذي تابعه الملايين أمس يؤسس لمعايير جديدة للفعاليات في جميع أنحاء العالم، لما يتميز به من ضخامة وتنوع فيما يتعلق بجانب الواقع المعزز، وأجهزة العرض، والأنظمة الصوتية الحديثة التي تحدد المسار بالفعل، مشيراً إلى أن فعاليات أخرى وستحذو حذو حفل افتتاح إكسبو، وستحاكي هذه العناصر.

وشارك سكوت جيفنز في إعداد 400 فعالية على مستوى العالم خلال 3 عقود، منها 15 دورة للألعاب الأولمبية والذكرى الخمسين لتأسيس مدينة الألعاب الترفيهية «ديزني لاند».