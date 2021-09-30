أناقة «إكسبو».. بألوان «السماء والنجوم والصحراء»

هناء الحمادي (أبوظبي)

حظيت لطيفة القرق مصممة الأزياء الإماراتية، مصممة الزي الرسمي لأكثر من 30 ألف موظف ومتطوع في إكسبو 2020 دبي، بفرصة ثمينة للكشف عن إبداعاتها الفنية الأنيقة والمستدامة للعالم، خلال المعرض الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فجمعت تصاميمها بين العراقة والحداثة والثقافة الغنية المستوحاة من عناصر الطبيعة في الإمارات. ويجمع مفهوم تصميم لطيفة القرق «تويستد رووتس» بطابعه العملي والمناسب الذي يمكن تمييزه بسهولة، بين الأصالة والمعاصرة، ويقدم مزيجاً بين التقليدي والحديث، مستوحى من ألوان السماء والنجوم والصحراء.

ولا تتعامل لطيفة مع التصميم وفق ما اكتسبته من خبرات؛ إذ تؤمن بأن الإحساس المرهف والشغف والإبداع هو ما يجب أن يقودها إلى قصة نجاح لإبداعها في تصميم الزي الرسمي لفريق إكسبو 2020. ورحلة النجاح والتفوق لم تكن سهلة أو مفروشة بالورد، بل بالعزيمة والإصرار استطاعات القرق مع فريق عملها أن تؤكد تفوق المرأة الإماراتية في هذا الحدث العالمي، لتشكل نتاجاً ثرياً ينشد الجمال من خلال الأزياء التي ستسطع في ساحات إكسبو لمدة 6 أشهر.

بروح الإبداع، قالت القرق: «يشرفني مشاركتي في المسابقة تصميم الزي الرسمي لإكسبو، وأنا سعيدة للغاية بفوزي بها لأرى حلمي حقيقة ملموسة على أرض الواقع، فمنذ فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 دبي شعرت بواجب مشاركتي في هذا الإنجاز الوطني التاريخي، واخترت خوض التحدي، ورغبت في ابتكار تصاميم إبداعية تتناغم فيها ثقافة وطني الغالي وسجله الحافل بالإنجازات».

وتابعت: «كانت المنافسة التي خضتها في مسابقة أفضل زي رحلة مذهلة تعلمت فيها الكثير عن الإمارات وما يعنيه بالنسبة لنا استضافة هذا الحدث الدولي، إذ تمثل فرصة ثمينة لتعريف العالم بثقافتنا وتقاليدنا العريقة، وآمل أن تغمر مشاعر الفخر والاعتزاز كل من يرتدي هذا الزي الرسمي أثناء ترحيبه بالعالم في إكسبو 2020 دبي».

فكرة التصميم

وعن فكرة التصميم تقول القرق: جاء الإلهام في تصميم الزي من الشعار الرسمي لإكسبو، حيث كنا وسنظل دائماً وعاءً يجمع الحضارات ومركزاً للابتكار، وألهمني تطور دولتي من الصحاري الشاسعة إلى المحور الدولي الذي يربط العالم والعقول على حد سواء لبناء مستقبل أفضل.

وأضافت: «عن السمات الرئيسية للتصميم، اعتمدت في بادئ الأمر على أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقصة الشعار، وخطوطه وألوانه، وشعار إكسبو حول «تواصل العقول وصنع المستقبل» والملابس التقليدية الإماراتية ذات الألوان الصحراوية، ومن هنا كانت نقطة الانطلاقة الحقيقية للتصميم الذي سيرتديه أكثر من 30 ألف متطوع لفريق إكسبو. وقالت: «ركزت في معايير التصميم على العناصر المستوحاة من التراث الإماراتي والاستدامة والمحافظة على روح إكسبو دبي 2020».