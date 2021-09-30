فيلم جيمس بوند الجديد يحقق انطلاقة قوية

دانييل كريغ الذي جسد دور جيمس بوند

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حقق فيلم "نو تايم تو داي"، أحدث أجزاء سلسلة مغامرات العميل السري جيمس بوند، انطلاقة قوية في الساعات الأولى لعرضه في صالات السينما البريطانية، اليوم الخميس، مع آراء إيجابية من النقاد وحجوزات تذاكر قياسية.يشكل هذا الفيلم المنتظر، الذي أرجئ بدء عرضه 18 شهرا بسبب جائحة فيروس كورونا، قوة دفع لصالات السينما التي تضررت بقوة جراء تدابير الإغلاق المتكررة.

وأعلنت شبكة "أوديون" المشغلة لصالات السينما أنها باعت أكثر من 175 ألف تذكرة للفيلم في الأسبوعين اللذين أعقبا طرحه.

من ناحيتها، باعت صالات "فيو" أكثر من 270 ألف تذكرة دخول قبل موعد طرح الفيلم، متوقعة أن يحقق هذا العمل، وهو الخامس والعشرون في ترتيب أفلام جيمس بوند والخامس والأخير في هذه السلسلة من بطولة دانييل كريغ، أكبر نجاح في بريطانيا وإيرلندا منذ فيلم "ستار وورز" الأخير في ديسمبر 2019.

وقالت "أوديون" إن حوالى 40 % من التذاكر اشتراها زبائن يعودون إلى صالات السينما للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19، فيما أكثر من ثلث البطاقات اشتراها أشخاص فوق سن 46 عاما، "ما يظهر الشعبية المستمرة للجاسوس المفضل لدى الجميع".

وإضافة إلى النجاح التجاري، حصد فيلم "نو تايم تو داي" الثناء من النقاد منذ عرضه الأول الثلاثاء في قاعة "رويال ألبرت هول" في تالعاصمة البريطانية لندن.

وكتب الناقد السينمائي في صحيفة "ذي تايمز" أن هذا الفيلم "أكثر من جيد. إنه رائع"، فيما اعتبرت صحيفة "ذي غارديان" أن الجزء الجديد يظهر أن "سلسلة أفلام جيمس بوند لا تزال قادرة على إذهال المعجبين".

المصدر: آ ف ب