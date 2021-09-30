أبوظبي (الاتحاد) أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً جديداً للتدريب خاصاً بالقهوة العربية، يندرج ضمن مبادرة «بيت القهوة»، بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وسعادة سعود الحوسني وكيل الدائرة. ويهدف البرنامج الذي يستضيفه «بيت الحرفيين» في قصر الحصن إلى الحفاظ على العادات والتقاليد والآداب المتعلِّقة بالقهوة العربية وضمان نقلها إلى الأجيال، من 9 فصول نظرية وعملية تغطي النواحي التاريخية والتراثية والعلمية للقهوة العربية، بما يتماشى مع الأهداف الرئيسة للدائرة لصون التراث الثقافي والوطني. وقال معالي محمد خليفة المبارك إن «التزامنا برؤية أبوظبي في الحفاظ على التراث الثقافي أمر لا يتغيّر، بل يزداد رسوخاً مع احتفالنا بعام الخمسين، مستمدين من إرثنا الثقافي وتراثنا المعنوي ما يحفِّز أجيالنا على التعبير عن هويتنا والاعتزاز بثقافتنا. ونؤكِّد من خلال إطلاق البرنامج التدريبي المتخصِّص بالقهوة العربية، على القيمة الكبيرة للموروث كعنصر جذب ثقافي وسياحي، وأداة تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي، ورافعة استشراف لمستقبل متمثِّل برموز الكرم والضيافة التي تجسِّدها القهوة العربية». وتم تصميم المنهج التدريبي للبرنامج على أيدي خبراء القهوة من إمارات الدولة، من المتخصصين في تراث القهوة العربية وقهوة «إسبرسو لاب». ويشتمل المنهج على مواد سمعية وبصرية ونماذج للتدريب العملي. يُذكر أنه تم إدراج القهوة العربية على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني المعنوي عام 2015.