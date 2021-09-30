«أسبوع أبوظبي لهواة الجمع».. منصّة عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تنظِّم «عروض أبوظبي»، ذراع التجزئة في دائرة الثقافة والسياحة، الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» على مدى 10 أيام خلال الفترة من 7 - 16 أكتوبر في العاصمة الإماراتية.

ويحتفي الأسبوع الأوّل من نوعه في الإمارة، بهواة جمع القطع النادرة والمجموعات المميزة في مجالات التجزئة والتصميم والترفيه وفنون الطهي، مسلِّطاً الضوء على رحلاتهم ومغامراتهم والتحديات التي اجتازوها للحصول على مقتنياتهم. وتُمثل هذه التجارب مصدراً لإلهام وتحفيز جامعي التحف، من أصحاب الخبرة والواعدين، عبر منحهم فرصة اكتشاف أسرار تكوين المجموعات الخاصة وتطويرها.

برنامج متنوّع

ويحتضن «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» برنامجاً متنوِّعاً من الفعاليات والتجارب المبتكرة في معالم الجذب ومراكز التسوق في العاصمة الإماراتية، والتي توفِّر نافذة لاكتشاف مجموعات حصرية من المقتنيات، مع استضافة «سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط»، المهرجان الإبداعي الأوّل من نوعه في المنطقة من 14-16 أكتوبر في منارة السعديات. ويحظى الحدث بمشاركة أكثر من 20 ضيفاً من هواة اقتناء المجموعات والمصممين والفنانين العالميين، ويشهد جلسات وحوارات مع باقة من ألمع النجوم مثل مارك رونسون المؤلف والمنسق الموسيقي والمنتج الحاصل على جائزتي أوسكار وجرامي، ورفيق أناضول فنان الوسائط الرقمية التركي المقيم في الولايات المتحدة.

حاضنة الابتكار

وقال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: أطلقت الدائرة «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» للاحتفاء بالحركة الإبداعية العالمية في العاصمة الإماراتية من خلال تنظيم تجارب ملهمة جديدة تلبي اهتمامات هواة جمع المقتنيات والقطع الفريدة من قطاعات التجزئة والإبداع والطهي. ونثق بأن البرنامج سيُثري جدول فعاليات أبوظبي المتنوِّع والمتجدِّد باستمرار، وسيشكل إضافة نوعية للمقومات السياحية في الإمارة، مؤكداً دور أبوظبي كحاضنة للابتكار والصناعات الإبداعية والتصميم في المنطقة.

Go Safe

يُذكر أن مبادرة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شهادة الأمان Go Safe تضمن اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة والنظافة في «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» إلى جانب الفنادق ومراكز التسوق ومعالم الجذب والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة في الإمارة، وفقاً لتوجيهات حكومة أبوظبي.