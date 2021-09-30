كيف تفوز بتذكرة مجانية لـ «عين دبي»؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «عين دبي»، أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم، عن مغامرة رائعة تتيح لزوار الوجهة السياحية «بلوواترز» الفوز بتذاكر مجانية لإحدى تجاربها المتنوِّعة، وذلك بالتزامن مع افتتاح أبوابها رسمياً يوم 21 أكتوبر المقبل.

ويمكن للجميع المشاركة في هذه المغامرة من خلال الانطلاق في رحلة استكشافية في أرجاء «بلوواترز»، حيث خبّأ فريق «عين دبي» عدداً من التذاكر في أماكن مختلفة من الوجهة. ويتوجّب على المشاركين التقاط صورة للمكان الذي يجدون فيه التذكرة للفوز. وتتيح هذه المغامرة فرصة الفوز بتذكرة ل 4 أشخاص كل أسبوع، ابتداءً من اليوم وحتى 20 أكتوبر. كما تتنَّوع التجارب التي تتيحها هذه التذاكر لتشمل «تجربة إطلالة عين دبي»، «تجربة العائلة والأصدقاء»، «تجربة المقصورة الخاصّة» و«باقات عين دبي الاحتفالية».