بثينة عماد.. من موريتانيا إلى «إكسبو 2020»

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت إلى دبي الفنانة الموريتانية الشابة بثينة عماد قادمة من نواكشوط للمشاركة في «كليب» الأغنية الرسمية لجناح الجمهورية الموريتانية الإسلامية في «إكسبو 2020»، يرافقها والدها الملحن عماد الدين الدبش ووالدتها الفنانة لبابة وأختها الفنانة فطوم عماد.

وجالت بثينة فور وصولها في حي الفهيدي التاريخي ومنطقة برج خليفة ومول دبي وشارع زايد.

وقالت: يبدو المشهد الثقافي مختلفاً في دبي، ويتميّز بتنوّع الثقافات التي تجتمع تحت سماء الإمارات، واحة التسامح والأخوة.

وشاركت بثينة وأسرتها في كتابة جزء من الأغنية الرسمية للجناح، والتي انتشرت عربياً، ويشاركها الأداء كل من كومبا سالا وشيبي وادفيزر.

وحمل فيديو كليب الأغنية الجديدة، مشاهد مختلفة تظهر التنوّع الثقافي في موريتانيا، والتي ستعمل من خلال جناحها في «إكسبو 2020»، على تعريف الزوار بعمق إرثها، وأبرز صناعاتها التقليدية اليدوية.

تقول كلمات الأغنية:

من بلاد المليون

شاعر من موريتان

انحيوا بالفنون

معرض دبي اكران

دبي وموريتان

معرض دبي امنين

جينا من موريتان

انحيوا مجتمعين

بالأفراح والاوزان

دبي وموريتان

فدبي الحضارة

وفدبي العمران

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