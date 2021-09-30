بالصور.. «ياس» تُضاء بالأصفر احتفاءً بـ«إكسبو 2020»

أبوظبي (الاتحاد)

أضاءت جزيرة ياس في أبوظبي، معالمها السياحية باللون الأصفر احتفاءً بانطلاقة «إكسبو 2020» من 1 أكتوبر - 31 مارس المقبل، بينها «كلايم أبوظبي» الذي يحتضن أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، و«الاتحاد أرينا»، أكبر موقع ترفيه داخلي في المنطقة.

وتعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغة مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً، لمحبي العطلات مزيجاً من التجارب الترفيهية الحائزة عدة جوائز، بدءاً من المرافق الترفيهية المتفرِّدة إلى تجارب التسوّق العالمية والمطاعم، ووصولاً إلى ملاعب الجولف والرياضات المائية وسباق السيارات، وسواها.