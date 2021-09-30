زجاج جديد يحمي شاشات الهواتف من الكسر

صُمم نوع جديد من الزجاج أكثر مقاومة للكسر بخمس مرات من الزجاج القياسي، ويمكن أن يضع أخيرا نهاية لشاشات الهواتف المحطمة.

وصُممت مادة الزجاج والأكريليك المركبة، التي "توفر مزيجا من القوة والمتانة والشفافية"، من قبل باحثين في جامعة McGill في مونتريال، كندا.

واستوحى الباحثون الزجاج الأقوى والأكثر قساوة من الطبقة الداخلية من أصداف الرخويات، والتي تسمى الصدف، والمعروفة أيضا باسم أم اللؤلؤ، والتي تشبه جدارا من طوب الليغو المتشابك على المستوى المجهري.

وأفاد الباحثون أنه على الرغم من كونه زجاجا، إلا أن المادة الجديدة تتمتع بمرونة تشبه إلى حد كبير البلاستيك ولا تتحطم عند الاصطدام.

وإذا أنتج بكميات كبيرة وطرح في السوق، فيمكن استخدامه لوضع حد للهواتف الذكية المتطورة التي تتعطل من سقوط بسيط على الأرض.

وتتكون أصداف الرخويات من حوالي 95% من الطباشير، وهي هشة للغاية في شكلها النقي.