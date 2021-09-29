ميسا قرعة: «إكسبو 2020» منصّة تُلهمنا

أبوظبي (الاتحاد)

صرّحت الفنانة ميسا قرعة بأن حفل افتتاح «إكسبو 2020» سيكون الأضخم، وسيشهد الزوار من مختلف أنحاء العالم حفلاً مبهراً وعلى مستوى عالمي من التنظيم. وقالت: أنا متحمِّسة لأتواصل مع الجمهور، وأتابع السحر الذي سينتج عن هذا التجمّع العالمي، لاسيما أن الرسالة من هذا الحدث الضخم تنسجم مع شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وأتوقّع أن يكون «إكسبو 2020» منصّة تلهمنا ونُلهم عبرها العالم للابتكار والإبداع.

وعن اختيارها للمشاركة في فعاليات «إكسبو 2020» الفنية، ذكرت أنها تعمل مع «إكسبو 2020» منذ ديسمبر عام 2019، وقد ساهمت في العمل مع الفرقة النسائية، معربة عن شعورها كما لو أنها مرتبطة فيه منذ فترة بعيدة.

أضافت: لقد سُررت جداً باختياري لأكون ضمن فناني الأغنية العالمية «هذا وقتنا»، التي شاركت في أدائها مع حسين الجسمي وألماس، وحقّقت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، خصوصاً أنها تُعتبر بمثابة رسالة أمل وانفتاح على العالم، بمضمونها الذي يؤكِّد أنه بالرغم من الصعوبات التي يواجهها العالم، لا يزال الأمل موجوداً، ويمكننا مشاركة الفرح سويّاً.