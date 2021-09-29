ألماس: «هذا وقتنا».. رسالة محبة

أبوظبي (الاتحاد)

صرّحت الفنانة الإماراتية ألماس التي تشارك في حفل افتتاح «إكسبو 2020»، وكانت شاركت في أداء الأغنية الرسمية للحدث العالمي «هذا وقتنا» مع حسين الجسمي وميسا قرعة، بأنها متحمِّسة لكي تتعرّف على أحدث اختراعات العالم في «إكسبو 2020»، معربة عن فخرها باختيارها للمشاركة ضمن فناني العالم والوطن العربي لإحياء حفل الافتتاح العالمي.ووصفت مشاركتها في أغنية «هذا وقتنا» بالفرصة الجميلة، لاسيما أنها مثّلت جيلها في هذه الأغنية التي حملت رسالة محبّة لكل بلدان العالم، معتبرة أنها تحفِّز الجيل الجديد على العمل، والمبدعين على الإبداع والتميّز. وأعربت عن سعادتها بالنجاح الباهر والانتشار الواسع الذي حققته الأغنية.