أوّل عمل درامي صنّاعه أصحاب همم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع «فيلم جيت» للإنتاج الفني في الإمارات، عن إطلاق المرحلة الثالثة وإنجاز الثانية من أوّل عمل درامي اجتماعي تلفزيوني من صنع أصحاب الهمم، حيث تم اختيار مخرجي العمل والنصوص للمسلسل الذي من المقرّر أن يبدأ تصويره في منتصف ديسمبر المقبل في أبوظبي.

خلال المؤتمر الصحفي «عن بُعد» (من المصدر)

وأُعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس «عن بُعد» بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد، ومنصور اليبهوني الظاهري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيلم جيت للإنتاج»، عن بدء استقطاب الممثلين من أصحاب الهمم، والموهوبين في هندسة الصوت والإضاءة والماكيير والموسيقى التصويرية. ويتكون العمل من سلسلة ذات حلقات قصيرة، ويضم 4 قصص مختلفة، لمبدعين من أصحاب الهمم، في الكتابة والتمثيل والتصوير.

نقلة نوعية

وقال سعادة عبد الله الحميدان: نعتبر المشروع بمثابة نقلة نوعية في حياة أصحاب الهمم، كونها تستثمر مواهبهم الإبداعية، مشيراً إلى أن الكثير منهم يمتلكون قدرات كبيرة، يتم تشجيعهم على إطلاقها، وتقديم أفكار إبداعية، وتشجيع المؤسسات والشركات الراعية والمتخصصة على دعم أصحابها ليكونوا أعضاء مساهمين في مسيرة الإبداع ودمجهم مع الأصحاء في بيئة إبداعية خصبة. وأضاف: نحن في «زايد العليا لأصحاب الهمم» ندعم ونشجِّع الشركات الوطنية دعماً للاقتصاد الوطني، ونحرص على تنمية قدرات أبنائنا وبناتنا لجعلهم منتجين في المجتمع، مؤكداً أن المؤسسّة رحبت على الفور بطرح الفكرة من قبل «فيلم جيت» للإنتاج الفني.

إبهار العالم

وذكر منصور اليبهوني الظاهري أنه تم أوّلاً اختيار كتاب العمل الفني، ثم المخرجين من بين أكثر من 300 مشاركة تلقتها اللجنة المعنية، إضافة إلى السير الذاتية من مختلف دول العالم، منوِّهاً بأن عملية التدريب تتم بوساطة «فيلم جيت»، تماشياً مع رؤية الشركة لتوفير فرص جديدة لأصحاب المهارات الفنية من مختلف البلدان والأعمار والقدرات.

وتابع: منذ أن طرحنا فكرة المشروع على مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كان لدينا الثقة التامة بأننا مقبلون على عمل سيبهر العالم بمهارات أصحاب الهمم وقدراتهم في صنع محتوى شائق وكامل الحرفية، ونتطلّع في المرحلة المقبلة لاستقطاب المزيد من أصحاب الهمم في مجالات فنية أخرى.

وتم الكشف عن أسماء المخرجين الذين وقع عليهم الاختيار، وهم نورة البلوكي مديرة منصة «محتوى همم» في «أبوظبي للإعلام» عام 2018، الدانة الهاشمي بكالوريوس في السينما والتلفزيون، وعبد الباري أبو الخير.