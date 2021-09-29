«فيراري أبوظبي».. للسيدات فقط

تستعد «عالم فيراري أبوظبي» لاستضافة فعالية «سيدات فيراري» الأولى من نوعها المخصصة للسيدات فقط في 5 أكتوبر المقبل، من الساعة 6:00 مساءً - 10:00 ليلاً. وتُتيح الفرصة لاختبار مشاعر السرعة والحماس عبر مجموعة ألعاب وعروض ومرافق عائلية وسط أجواء من الخصوصية وتحت إشراف فريق عمل من النساء.

وتستضيف المدينة الترفيهية ولأوّل مرة، معرض Il Rosso & Il Rosa، ومعرض «النساء وسيارات فيراري: القصة غير المروية». ويضم المعرض، الذي سيُنظَّم على مدار العام، مجموعة من طرازات فيراري الفريدة مثل «لا فيراري»، 458 تشالينج، فيراري F4، فيراري FF، وفيراري 166 بيرلينتا المملوكة من شخصيات نسائية مثل مايا فيغ، أوّل سيدة في أكاديمية فيراري، السائقة السعودية أسيل الحمد، السائقة إيفون سيمون، والنجمة العالمية بيونسيه نولز.

وستتألق «عالم فيراري أبوظبي» بأوّل عرض أزياء مستوحى من علامتها، ويمكن للفتيات وأمهاتهن الاستمتاع بمغامرة بينو، وسباق جراند بريكس وأكاديمية الكارتينج.