ناصر الجابري يكتب: لغة التسامح

‏جميلة هي الأحلام التي تتحقق، تبزغ في حياتنا مثل شمس ساطعة تنير طرقات أيامنا، وتجيء كمطرٍ ينهمر لينعش نفوسنا ويروي قلوبنا، ويتلألأ كنجمة مضيئة لتحتفل سماء العمر بأمنيات جاءت، بعد شغف الانتظار لتبدأ دورة جديدة من دورات الحياة.

‏إن أحلامنا مختلفة، تستند إلى نشر السلام، وجمع البشر بأعراقهم وأديانهم وثقافاتهم، وإهداء وردة المحبة والإخاء لهم، ومنحهم عطر الألفة والمودّة، وتقريب البعيد، وجعل الصديق شقيقاً، حيث إننا نحلم بحجم الأرض وما حولها من فضاء، ونسعى بطموح لا سقف له لرفع راية الإنسانية وقيم التآخي.

‏يجتمع العالم في «إكسبو 2020» ليُطلق لغة مشتركة تقوم على أبجديّة التعايش والتسامح، وليؤكد مجدداً على روابط الدم والإنسانية التي تضم الجميع، وليُعلن عن الطريق لغد مشرق، ذلك الغد الذي يحمل مشاريع استكشافية وتقنيات حديثة وعلوم للذكاء الاصطناعي، تتواصل فيه العقول لصناعة المستقبل، وهو شعار الدورة الحالية التي تؤمن بأن استخدام العقل وتوظيف إمكانياته وآفاقه، هو السبيل نحو مستقبل جديد، وعالم آخر، وأن الوقت قد حان للتنقيب عن ثروة المعرفة، وترسيخ مفهوم استدامة الأفكار.

‏تنطلق لغة التسامح في أرض الاتحاد، لترتفع الهامات فخراً، وتزداد النبضات فرحاً، بهذه اللحظة التي تُشعل فينا أملاً لا يتزعزع، وطموحاً لن يتزحزح، بأن العالم يُمكن أن يكون أفضل، برؤى نحو المستقبل، وبتطلعات للأمام، حيث تنتظرنا ثمار السّعادة، التي نقطفها بسواعد العالم كلّه، وبحضور البشرية جمعاء.

‏هذا الحدث يأتي، والكون يشهر سيف لقاحاته في مواجهة الجائحة، حيث وجد العالم بأن توحدنا معاً هو الطريق لانتصارنا وتعافينا، والعمل معاً هو الدرب للوصول إلى غاياتنا، والثقة المشتركة تمثل الدرع الحصين لحمايتنا، فما أجمل هذه الرسالة وهي تنطلق من أرض الإمارات، منصّة المستقبل، وما أجمل الشعوب حين تأتي واثقة الخطى، لتنهل من ينابيع الأخوة الإنسانية، ولترتوي من مفردات التسامح والتعايش والسلام، ولتتحدث معاً لغة القلوب النقية.

‏كم حلمنا طوال السنوات الماضية بلحظة الافتتاح، حيث كان الشغف يسري في عروق كل مواطن ومقيم، انطلاقاً من الأهمية التاريخية للحدث الكبير، والذي يبرهن لنا مجدداً أنه كما اجتمعت قلوب مئات الجنسيات في بلاد الخير والعطاء، تجتمع اليوم أفكار الشعوب في بلاد سبقت المستقبل بإنجازاتها، نجتمع ونحن نربط الحاضر بالمستقبل بقطار الخمسين المقبلة.