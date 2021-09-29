مثّل المشجع المصري الزملكاوي المعروف باسم الخواجة رمزاً كبيراً للتشجيع المصري، حيث وافته المنية مساء اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما نعاه نادي الزمالك المصري في بيان رسمي لما قدمه للنادي العربي العريق من وقت وجهد لدعمه ولاعبيه طوال أكثر من 40 عاماً.
الخواجة الذي ألّف أغلب أنشودات وهتافات الثالثة يمين المدرج التاريخي لنادي الزمالك المصري، وأحد أعرق الأندية العربية، دخل في أزمة صحية خلال الأسابيع الأخيرة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما أدى لدخوله المستشفى، وسط اهتمام جماهيري كبير من مشجعي الفريق الأبيض، لكن وافته المنية في النهاية.
ونشر مسؤولو نادي الزمالك المصري ولاعبوه التاريخيون والحاليون نعياً على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عرفاناً بما قدمه أشهر مشجع مصري من دعم لهم طوال فترة تشجيعه للنادي الملكي.