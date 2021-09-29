نجوم تضيء ليالي إكسبو

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

نخبة من نجوم الإمارات والعالم يشاركون اليوم في حفل الافتتاح الأضخم لـ «إكسبو 2020»، الذي عكف على تنسيقه وإنتاجه بشكل مشترك المخرج المبدع فرانكو دراغو، الذي قدّم أعمالاً شهيرة من بينها «سيرك دو سوليّ» و«لا بيرل»، وسكوت غيفنز، رئيس شركة فايف كارنتس، المتخصصة في تنظيم الفعاليات الحية، وذلك من ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي، التي تضم أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة، ويذاع في جميع أنحاء العالم، ويحييه كل من حسين الجسمي وأحلام و«فنان العرب» محمد عبده، وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ، والفنانة الحائزة على 4 جوائز غرامي أنجيليك كيدجو، والممثلة الحائزة على جائزة غولدن غلوب والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي. كما سيستمتع المشاهدون في حفل الافتتاح بعروض بصرية وموسيقية وعروض أداء مُبهرة، حيث تجتمع نخبة من العقول المبدعة، والفنانين المشهورين عالمياً، والمواهب الصاعدة معاً في تحفة فنية ترفيهية لا تُنسى تُبث للجمهور في جميع أرجاء العالم.

وبعد الافتتاح يعيش زوار وضيوف «إكسبو 2020»، أجواء الإبهار والإبداع والخيال، من خلال 60 فعالية فنية وترفيهية تقدم يومياً على مدى 182 يوماً، في موقع الحدث الدولي، لتنقل العالم في جولة آسرة وفريدة من نوعها عبر سلسلة من الاحتفالات والاستعراضات والحفلات الموسيقية التي توفر تجارب ملهمة على الصعيد الفني ضمن أضخم حدث عالمي ينظم للمرة الأولى في تاريخه ببلد عربي.

محطة بارزة

أوبرا الوصل التي يقدمها «إكسبو 2020»، محطة ثقافية بارزة في تاريخ الإمارات، لأنها ستروي حكاية 1000 سنة من الثقافة، وتصحب الجمهور في رحلة غنائية ساحرة، تتمحور حول الوحدة والتواصل، ويسرد هذا العمل الفني المسمى «الوصل» نسبة إلى الاسم القديم لإمارة دبي، تاريخ الإمارات وحاضرها كحاضنة لمئات الثقافات والمتنوعة، وتضم أوبرا الوصل مواهب إماراتية وعالمية، وتُنظَّم بالتعاون مع «أوبرا ويلز الوطنية»، ويجتمع فيها أكثر من 100 فنان وموسيقي، إلى جانب فريق إنتاج يضم 70 مهنياً، كل هذا للاحتفاء بأفضل مواهب الأوبرا العالمية على الإطلاق، وتحتفي «أوبرا الوصل» مع الموسيقي الملحن الإماراتي الحائز على جوائز محمد فيروز، الذي يشتهر بالعديد من الأعمال الفنية، منها أغنية «صميدة» وموسيقى الملحمة الأوبرالية «الأمير الجديد»، بالتراث الثقافي المتنوع لدولة الإمارات، وإنجازاتها الرائعة حتى الآن وتطلعاتها للمستقبل، وستعرض «أوبرا الوصل» للمرة الأولى ضمن فعاليات «إكسبو 2020» في 4 عروض في أوبرا دبي، ومن أهم مبادرتها «نشيد الوصل» وهو برنامج تعليمي وتوعوي يمنح فرصة للطلاب وعشاق الموسيقى الشباب في الإمارات لتقديم عروضهم على أحدث طراز، وتم تنظيم «نشيد الوصل»، بهدف تعريف الشباب الإماراتي بعالم الأوبرا الرائع، برفقة أوركسترا محترفة، سيقدم الطلاب من خلالها مقتطفات ضمن «أوبرا الوصل» في حفلات كورال مدتها 30 دقيقة على مسرح اليوبيل، أمام جمهور عالمي.

أوركسترا الفردوس

يعتزم أن يسمع العالم أجمع بعضاً من جمل الموسيقار الهندي العالمي آيه أر رحمان اللحنية الحائز على جائزتي أوسكار، والتي ستعزفها أوركسترا الفردوس النسائية، الأولى من نوعها، في «إكسبو 2020»، حيث تضم بين جناحيها 50 موهبة موسيقية نسائية، من مختلف أنحاء الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، تم تأسيسها لتشكل مشروعاً موسيقياً فريداً من نوعه، يضم عدداً من النساء والفتيات من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، وهي تستقي إلهامها من الثقافة الموسيقية الثرية للإمارات والمنطقة، والتي تعود إلى الوراء قروناً عدة.

ستستخدم الفرقة آلات موسيقية عدة بدءاً من العود وحتى الطبل، فيما سيتولى آر ايه رحمان، قيادة هذه الأوركسترا، إلى جانب توليه مهمة تأليف ألحان العرض الافتتاحي للاستوديو الجديد الذي سيحمل اسم الموسيقار الهندي، والذي جاء إنشاؤه وتشكيل الأوركسترا، لخدمة خطط دبي الطموحة، الهادفة لأن تكون مركزاً عالمياً للتسجيل والإنتاج الموسيقي.

عروض حية

عروض موسيقية حية تقام في «إكسبو 2020» لعدد من نجوم الوطن العربي والعالم، تضم عازف البيانو والملحن الإيطالي الشهير لودوفيكو إناودي، والفرقة النيوزيلندية سيكس سيكستي، وموسيقى أكابيلا الكرواتية، والفرقة الموسيقية إكسبو هاوس باند التي ستُمتع الضيوف يومياً بمقطوعاتها الموسيقية العالمية الرائعة، كما سيصحب «إكسبو 2020» الجماهير في جولة سريعة للتعرف إلى بعض أكثر الاستعراضات جاذبية في العالم، مع سرد قصص فريدة ومذهلة، بما في ذلك فن الباليه بأداء فرقة «بولشوي» الروسية، والعروض الراقصة «أفريكان سيركس» و«دانس إكسترافاغانزا» التي تقدمها فرقة الرقص «ساراكاسي أولستارز»، وفرقة الهيب هوب العالمية «ذا رويال فاميلي».

إيقاع يحرّك العالم

وتحت شعار «إيقاع يحرّك العالم ويربط أرجاءه»، يستعد زوار الحدث العالمي الأضخم «إكسبو 2020» للاستمتاع بباقة من أبرز الفعاليات الترفيهية المتميزة، ضمن أجنحة الدول التي خصصت بعضها مساحات لتقديم فقرات فنية موسيقية ترفيهية، للتعرف إلى ثقافاتها من خلال فنونها، من أبرزها: «الإيقاع الأفريقي»، حيث يقدم مجموعة من عازفي الإيقاع الأنغوليين من فناني الجيل الجديد، إلى زوار الجناح الأفريقي، تجربة موسيقية استعراضية إبداعية على نغمات قرع الطبول، في عرض يجسد التعايش الموسيقي الانتقائي بين الجذور الموسيقية التقليدية والموسيقى العالمية، إلى جانب عرض آخر لأربعة راقصين تقليديين يرقصون على إيقاع موسيقى باتوك، و«استوديو الموسيقى»، ضمن جناح جامايكا، الذي يقدم حفلات موسيقية بشكل يومي، يقدمها مبدعون وفنانون من جامايكا، للتعرف إلى ثقافاتها وفنونها ودورها في ربط العالم كونها حلقة وصل لوجستية، وتم تخصيص مساحة داخل الجناح بعنوان «استوديو الموسيقى»، الذي يسلط الضوء على مجموعة من أشهر وأهم الموسيقيين والفنانين والمنتجين لموسيقى الريغي، و«الترنيمة الحورية» حيث سيستمتع جمهور وزوار إكسبو بأدائها في الجناح السوري، والتي تعد أقدم تدوين موسيقي عرفته البشرية، و«العرض المغربي» الذي يهدف للتعرف إلى أساسيات ثقافة المغرب ومجتمعه، من خلال عرض شعبي يتضمن فقرات استعراضية وغنائية راقصة، لفرق شعبية تظهر أساليب الاستعراضات المغربية المختلفة، وتستعرض الآلات الموسيقية التقليدية، و«باليه السنغال» وتستعرض هذه الفعالية المفعمة بالطاقة والآلات الإيقاعية التنوع الثقافي لهذا البلد الرائع وتسلط الضوء على انفتاحه على العالم، و«ماليزيا – آسيا الحقيقية» سيتعرف زوار الزوار إلى الثقافة الماليزية المذهلة والآسرة، مع مجموعة مميزة من العروض التي تستعرض ثراءها وتراثها المتنوع، و«مقطوعات بيتهوفن» حيث يقدم الجناح الألماني عروضاً لموسيقى مستوحاة من مقطوعات بيتهوفن الشهيرة والتي تعزفها فرقة من الروبوتات.

إيقاعات وسهرات ورحلات موسيقية

رحلة موسيقية عالمية زاخرة بالتنوع يقدمها «إكسبو 2020»، تحت عنوان «إيقاعات وسهرات»، والتي يحييها نخبة من أهم النجوم العالميين من نيودلهي إلى نيويورك، وستزخر الفعاليتان بتقديم مختلف الإبداعات الغنائية والثقافات الفنية، طيلة فترة انعقاد الحدث الدولي، ويضم برنامج «إيقاعات» مجموعة من الفعاليات، أبرزها «إيقاعات القبائل» و«إيقاعات المدن»، و«إيقاعات الصحراء» و«إيقاعات الجُزر»، أما السهرات الغنائية فستقام مساء كل خميس وجمعة على مسرح اليوبيل، ويشارك في إحيائها كل من الملحن ومؤلف الأغاني والمنتج السوري إياد الريماوي، إلى جانب فرقة الأوركسترا الخاصة به التي ستؤدي مقطوعات موسيقية تتفرد بمزجها الألحان الشرقية بالغربية لكلاسيكية، والمغنية ومؤلفة الأغاني الأردنية دينا ستارز، وفرقة الفانك روك الحائزة عدة جوائز «كارل أند ذا ريدا مافيا»، والموسيقي ومؤلف الأغاني والمغني التشيلي سيرخيو كتالان، والمغنية ومؤلفة الأغاني الصربية ألكسندرا كرستيتش، وفرقة الآلات الموسيقية المتعددة «جاي أند فو» المؤلفة من ستة أفراد مقيمين في دبي، التي تُعرف بأنغام موسيقى الفولك الممزوجة بالجاز وآلات النفخ مع إيقاعات موسيقى الريغي والسكا والموسيقى الغجرية، إلى جانب المغنية الكولومبية لموسيقى البوب اللاتينية فاتينيزا. ويتخللها أيضاً عروض الأداء، حيث تقدم بعض الفرق استعراضات وعروضاً مرئية وغنائية وسردية، تقليدية ومعاصرة، أبرزها ثنائي الدريب بوب الهندي «باريخ أند سين»، إلى جانب الموسيقي والمتأهل إلى نهائيات النسخة الأسترالية من برنامج «إكس فاكتور» جايمي ديفيل، فضلاً عن أنغام القيثارة والصوت العذب لمؤلف الأغاني والمغني المقيم في الإمارات «روني سركيس»، والفرقة العربية الكائنة في الإمارات «آز بير كاسبر»، التي ابتكرت قطعاً سمفونية غنية بالمقطوعات العالمية، وفرقة «نون» المؤلفة من ثلاثة أعضاء مقيمين في الإمارات، والمعروفة بإيقاعاتها المميزة من موسيقى الفانك والإيقاعات الأفريقية والهندية والمؤثرات الإلكترونية.