من أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أصدر الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "فتّاك"، وتوزيع المايسترو وليد فايد. تحمل كلماتها معاني العشق والشوق، ويقول في مطلعها: يا رفيع الذوق لك ضناني الشوق وما احتملت البين رمشك الفتّاك يــــذبــح وهــلّاك من حلات العين في عيوني لاح خـدّك الوضّاح.. كالبروق تبين وطُرحت أغنية "فتّاك" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع "يوتيوب" في فيديو مُمنتج تضمن كلماتها، كما نشرها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، والمكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصِّصة. https://youtu.be/gvgF8gkQqR0