شاهد.. ظاهرة فلكية اليوم في سماء الوطن العربي

شعبان بلال (القاهرة)

تشهد سماء مصر والعالم العربي ظاهرة فلكية تتمثل في ظهور قمر التربيع لشهر صفر، ويمكن رؤيته بكل سهولة في السماء دون أدوات فلكية متخصصة.

وتبدأ الظاهرة الفلكية من منتصف ليل الأربعاء حسب التوقيت المحلي لكل دولة عربية، وتحدث هذه الظاهرة نتيجة دوران القمر حول الأرض كل 29.5 يوم.

وسيكون التقاط الصورة لهذه الظاهرة الفلكية من الأمور الممتعة لهواة التصوير بشكل عام، ولمحبي تصوير أطوار القمر بشكل خاص، فالقمر يبدأ هلال مع بداية الشهر ثم يصير أحدب متزايد إلى أن يصل إلى البدر المكتمل، ويبدأ بعدها في العد التنازلي للأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير.

وفي فترة التربيع الأخير يظهر القمر وكأنه قسم إلى نصفين الأول مضئ والآخر مظلم، وخلال هذه الظاهرة الفلكية يمكن للعلماء استخدام المنظار أو التلسكوبات الصغيرة لرصد تضاريس سطح القمر .

وعلى امتداد الخط الفاصل بين الجانب المضئ والجانب المظلم يسهل رصد الجبال والفوهات التي تظهر بكل وضوح وبطريقة الأبعاد الثلاثية نظرًا لتباين الإضاءة بين الجانب النهاري والجانب الليلي.

وبعد الاستمتاع عدد لا بأس به من الصور الفلكية اليوم، وحين يحين مغرب الأربعاء سيبدأ القمر في التناقص، وتتقلص المسافة بين القمر والشمس، ليعود القمر هلال مرة أخرى مع بداية شهر ربيع الأول.