«بتوقيت مكة».. لقاء العمالقة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد 21 عاماً من الغياب في عمل درامي يجمعهما، يتجدّد اللقاء مع الفنانين العملاقين، حياة الفهد وسعد الفرج، من خلال مشاركتهما في بطولة المسلسل الجديد «بتوقيت مكة»، الذي أعلنا عنه عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الفرج صور ملصق العمل، وعلّق قائلاً: نعود من جديد للتعاون في «بتوقيت مكة» بعد 21 عاماً من آخر عمل اشتركنا فيه سوياً، ضمن قصة مميزة من سيناريو وحوار عبدالمحسن الروضان وإخراج مناف.



فيما قالت حياة الفهد: على أرض المملكة العربية السعودية نلتقي بعد سنوات طويلة أنا ورفيق دربي وأخي سعد الفرج لتصوير مسلسلنا الجديد «بتوقيت مكة»، لنذكِّر جمهورنا العزيز بماضينا، «ماضي الفن الجميل».