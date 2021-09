مشهدية متفرِّدة تقدمها «نافورة النخلة» بافتتاح «إكسبو 2020»

أبوظبي (الاتحاد) تدعو «ذي بوينت»، وجهة التسوق والترفيه على واجهة «نخلة جميرا» البحرية في دبي، المقيمين في دولة الإمارات وزوارها، إلى الاحتفال بيوم افتتاح «إكسبو 2020» بمشهدية متفرِّدة تقدمها «نافورة النخلة»، وعرض للألعاب النارية، في 1 أكتوبر المقبل الساعة 20:20.وبالشراكة مع «إكسبو 2020» ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تُعتبر «ذي بوينت» واحدة من 3 وجهات مختارة في الإمارة للاحتفال بافتتاح هذا الحدث العالمي الذي يستمر لمدة 6 أشهر.

حيث سيستمتع الزوار بعرض النافورة بألوان «إكسبو» الرسمية، مع تمايل أعمدة المياه فيها على أنغام أغنيته الرسمية This is Our Time. وتتوازى الفعالية مع تطبيق كافة المعايير الصارمة المتعلقة بالسلامة والوقاية والصحة خلال كل الاحتفالات، مع الأخذ في الاعتبار أن علامات التباعد الجسدي منتشرة في الموقع، مع عمليات التعقيم المنتظمة وضرورة وضع الكمامة في كل الأوقات.