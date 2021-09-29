مصادفة غريبة.. تاريخ وفاته مكتوب على نمرة سيارته

حالة من الحزن تخيم على الإسكندرية نتيجة وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً ، الذي لقي مصرعه في حادث سير بالسيارة التي كان يقودها على محور المحمودية، حيث تحطمت السيارة بشكل كامل ما نتج عنه وفاته في حينها، إلا أن الغريب في ذلك الحادث هو ارتباط موعد الحادث بنفس أرقام السيارة التي كان يقودها.

بحسب أحد أصدقاء المتوفي على موقع التواصل الاجتماعي، فإن الحادث شهد أمرا غريبا، حيث إن لوحة السيارة التي كان يقودها المتوفي كانت تحمل أرقام «س ي أ - 9259» وهو ما فسره البعض أن ذلك يعني سوء الحظ، حيث حملت الأرقام في طياتها موعد الحادث الأليم، الذي حدث في الساعة 9 مساء من يوم 25 سبتمبر أي شهر 9، ما جعله يقول: «قدرك كان مكتوب على نمرة العربية يا حبيبي».

من جهته، قال صديق للمتوفي، إن صديقه لقي مصرعه في سيارة غير سيارته الخاصة، إلا أن تلك السيارة تعد إحدى سيارات عائلته.