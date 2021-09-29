3 أنواع من الأسماك تحارب الاكتئاب

الأسماك ليست غنية بالأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والمعادن فحسب، بل إنها تساعد أيضًا في محاربة اكتئاب الخريف. وكشف أندري بوبروفسكي، خبير التغذية عن أنواع الأسماك الرخيصة التي يمكن تفضيلها، قائلا: يجب أن تكون أطباق السمك على مائدتنا من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.

وقال الطبيب إن الأسماك مفيدة للغاية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز العصبي، وفقا لـ«سبوتنيك». وتابع: «من الناحية التغذوية، تعتبر الأسماك بديلاً كاملاً للحوم، خصوصا إذا كنت تأكل أنواعًا مختلفة من الأسماك. في الوقت نفسه، ليس من الضروري على الإطلاق شراء أصناف باهظة الثمن».









وأضاف أندريه بوبروفسكي: «هناك ثلاثة أنواع من الأسماك: الرنجة، والماكريل، والسردين، وهي أنواع غير مكلفة ومنتشرة وصحية من الأسماك التي تباع دائمًا ومتاحة لأي محفظة».

وأوضح الخبير أن الرنجة والماكريل والسردين تحتوي على الكثير من التربتوفان، وهذه المادة تسهم في إنتاج مادة السيروتونين في جسم الإنسان، وهو ما يسمى «هرمون المزاج الجيد». ونصح أندريه بوبروفسكي: «في فترة عواصف الخريف، أكل السمك، وبالتالي تحسين مزاجك».

في رأيه، تعتبر الأسماك المجمدة أكثر أمانًا مما يسمى بالسمك المبرد، والذي غالبًا ما يكون قد تم تذويب الثلج عنه. «الأسماك التي تم تجميدها جيدًا لفترة طويلة أكثر أمانًا من الناحية التغذوية». ومن غير المعروف كم وطريقة إذابة الأسماك على المنضدة. لذلك يعتقد الطبيب أنه من الأفضل شراء الأسماك المجمدة وتذويبها بنفسك.