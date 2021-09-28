«لانا» توجه رسالة إلى 30 مليون متابع!

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المغنية الأميركية الشابة لانا ديل ري أنها ستلغي حسابيها على «تويتر» و«انستغرام» الأسبوع المقبل بغية التركيز على أعمالها التي تتطلب الخصوصية والشفافية، واستغرب متابعوها من خلال تعليقاتهم، حيث إن لديها أكثر من 20 مليون متابع على «انستغرام»، وما يقارب الـ 10 ملايين عبر «تويتر».

وأكدت المغنية، البالغة «36 عاماً»، في فيديو مصور لمعجبيها، أنها ستتابع العمل على ألبومات الموسيقى والشِعر وكتابة الأغاني، معربةً عن شكرها لهم لدعمها عبر السنين الماضية، إلا أن لديها بعض المساعي المختلفة بعيداً عن الأضواء.

وذكر موقع «Female First»، أن لانا تعتزم تضييق دائرتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل تطوير بعض مهاراتها واهتماماتها الأخرى، وأوضحت أن ألبومها المرتقب «بلو بانيسترز»، يضم مزيجاً من الأغاني الجديدة والقديمة مع بعض الأغاني التي كتبها أفراد من عائلتها.